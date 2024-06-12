马鞍山堵塞非法采砂　做好案件后半篇文章

安徽省馬鞍山市紀委監委緊盯案件查辦過程中發現的問題，深入剖析原因，督促市水利部門建立健全監管制度，著力發揮“懲治防”一體貫通治理效能。圖為近日，該市紀檢監察幹部在非法采砂船只集中看管點查看涉案船舶管理情況，推動執法規範化建設。（圖源：中國紀檢監察報） 中評社北京6月12日電／据中国纪检监察报报道，一段时间以来，每到深夜，安徽省马鞍山市水利部门执法人员都会在长江马鞍山段常态化开展夜班巡查，检查周围是否有盗采江砂作业。执法艇內，执法人员紧盯显示屏，查看监控有无異常。这是该局开展长江非法采砂专项打击和综合整治工作的举措之一。



推动长江经济带高质量发展，是黨中央作出的重大決策部署。非法采砂破坏长江堤岸，与长江大保护要求背道而驰。日前，安徽省马鞍山市纪委监委查处了一起黨员干部协调私放非法盗采江砂船案件。案件查办过程中，发现市水利局对查获的非法采砂船舶在监管、拆解以及对工作人员的监督管理等方面存在不足，该市纪委监委向市水利局制发纪检监察建议，督促其加強监督管理、规范执法行为，保障黨中央关于长江经济带发展“共抓大保护、不搞大开发”的部署要求落实落细。



市水利局干部协调私放盗采江砂船，暴露廉政风险、管理漏洞



国家明令禁止盗采江砂，但因利益巨大，不断有不法分子铤而走险。违法当事人往往雇佣社会闲散人员，利用加装采砂机具的“三无”（无船名船号、无船籍港、无船舶证书）废旧运输船，于深夜、凌晨或大风、大雨、大雾等恶劣天气，在江面流动作案。有的还安排人员在执法基地附近盯梢、在偷采地点放哨，甚至在执法人员身上下功夫、花本钱。



此前，马鞍山市纪委监委驻市农业农村局纪检监察组收到多件反映市水利局水政监察支队原队员、值班长鲁某某私放盗采江砂船的信访举报。初核期间，尽管相关人员均表示盗采江砂船已按程序拆解，但初核组发现水利部门提供的拆解照片存疑：照片按拆解前、中、后依次罗列，虽然拆解中、后的照片无法辨认是否为涉案船只，但前后3天照片背景存在明显季节差異。加上船只押送、拆解过程中监管缺失，初核组认为，船只被私放可能性较大。随著核查工作的深入，鲁某某及市水利局办公室原主任、当涂县水利局原副局长（掛职）丁某某协调私放盗采江砂船案浮出水面。



2022年11月，马鞍山市纪委监委驻市农业农村局纪检监察组对鲁某某、丁某某立案审查调查。经查，船主潘某某在非法采砂时，被市水政监察支队抓获，支队将采砂船扣押在当涂县水利局砂管中心集中停靠点。按照当时规定，对于被抓获的“三无”盗采江砂船，应当拆解采砂机具並没收，且在拆除采砂机具前，该船不得擅自离开集中停靠点。潘某某遂委托社会人员韦某帮忙把船放出。

