港人獲選載荷專家締造特區光輝歷史

中評社北京6月12日電／據大公報報導，國家載人航天工程第四批預備航天員選拔工作已完成，行政長官李家超昨日宣布，首次有香港市民獲選為國家載人航天工程的載荷專家，有機會成為航天員，親身到太空參與科研工作，為國家航天工程作出貢獻，寫下香港特區的光輝歷史，全香港都引以為傲。他衷心感謝中央一直關愛香港，給予香港人員參與選拔的機會。



創新科技及工業局局長孫東表示，國家首次允許香港有機會參加載荷專家的選拔，充分體現了國家對於香港的關愛和支持，對香港創科發展、特別是人才的充分肯定，使得香港可以在國家重大戰略上貢獻香港所長，服務國家所需。＼大公報記者 易曉彤 魏溶



國家於2022年下半年展開第四批預備航天員選拔工作，並首次在香港特別行政區選拔載荷專家。相關選拔工作按照初選、復選、定選三個階段組織實施。中國載人航天工程辦公室昨日宣布，完成載人航天工程第四批預備航天員選拔工作，共有10名預備航天員最終入選，當中包括一名來自香港的載荷專家。獲選的預備航天員將進入中國航天員科研訓練中心，接受全面系統的訓練。



國家對港創科人才實力肯定



行政長官李家超昨日在行政會議前會見傳媒時表示，這次選拔的要求極其嚴格，每個參與選拔的人員都非常優秀。獲選的人員要通過初選、復選、定選的多次和多項考驗及篩選，才可以最後獲得正式選出。他說，“中央開放給香港人員參與選拔，是對香港科技界的支持和鼓勵。這次給予香港參與國家航天事業的機會，使我們感到國家的偉大。”



李家超指出，國家選出來自香港的載荷專家，體現三個重要意義。其一，體現了在“一國兩制”下，香港有機會參與國家航天任務的獨特地位；其二，突顯國家對香港科技發展的重視和對創科人才實力的肯定；其三，顯示香港青年實現夢想的決心和毅力。

