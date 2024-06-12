大陸業務占八成　業者斥“禁團令”愚不可及

中評社北京6月12日電／據大公報報導，“對台灣旅遊業界來說，台當局衹有恢復大陸遊客赴台，才能讓島內旅遊業真正恢復生機。”台灣富豪旅遊董事執行長柯中文向大公報表示，在新冠肺炎疫情前，大陸業務占了公司業務的八成以上，每年組織近6萬島內民眾赴大陸旅遊，其中華東線、華南線和華北線都是主力線路。兩岸關係遇冷，台灣觀光產業在疫後﻿復甦舉步維艱，而台當局迄今未解除“禁止組團赴大陸旅遊”的禁令（以下簡稱“禁團令”），更是對企業嚴重衝擊。



柯中文表示，公司原本制定了花東旅遊線路，但因受地震影響，這條線路相當慘淡。如今島內旅遊業一片哀嚎。旅遊觀光具有極大經濟輻射能力，“一業興，百業旺”，他呼籲民進黨當局要改變思維，唯有改善兩岸關係，台灣旅遊業等多項產業才有更多的機會。



台南旅遊業者李健鋒表示，台灣旅遊業界都很希望恢復兩岸旅遊，陸客是很重要的客源。兩岸是血濃於水的關係，兩岸同胞希望加強交流。



台灣中華優質旅遊發展協會理事長李奇岳表示，今年端午節連續假日，相關數據顯示島內各地住宿率不佳。慘淡的假期，讓島內業者直呼想念大陸遊客。他呼籲台當局一定要解除“禁團令”。



台灣中華青年發展聯合會理事許陳品表示，陸客赴台，不僅有助推動兩岸關係，也給擁有豐富觀光資源的寶島注入活水。然而，新上任的民進黨當局領導人賴清德只想死守“抗中保台”，仍不肯撤銷“禁團令”，坐視台灣觀光業繼續蕭條，真是愚不可及。