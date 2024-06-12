蘋果引入ChatGPT　馬斯克威脅禁用

中評社北京6月12日電／據大公報報導，蘋果公司加入人工智能（AI）軍備競賽。該公司10日推出全新AI系統Apple Intelligence，將AI工具融入iOS 18等系統的最新版本，並與OpenAI公司合作，將ChatGPT引入蘋果的應用。據蘋果介紹，全新AI系統將帶來升級版Siri、AI寫作、語音轉錄、自制表情符號等功能。美國億萬富豪馬斯克批評蘋果將用戶數據出賣給OpenAI，造成安全風險，並威脅要在自己的公司內部禁用蘋果設備。



蘋果10日在全球開發者大會上推出全新AI系統Apple Intelligence，旨在將AI整合到現有應用程序和產品中，並將ChatGPT引入蘋果的應用。據《華爾街日報》報導，新系統上線後，蘋果用戶將能夠與Siri進行文本交流，當用戶要求Siri做一些它不知道怎麼做的事情時，Siri會徵求用戶允許，向ChatGPT徵詢意見。根據蘋果的演示，Siri可幫忙填寫PDF表格，從相册中找到用戶駕照的照片並提取上面的號碼輸入表格。



蘋果將為備忘錄、郵件、Pages文稿等應用添加總結、改寫和校對功能。用戶使用Notes記事本和通話功能時，可以用AI轉錄文本。此外，蘋果還將提供AI圖像生成和通知分類等功能。Apple Intelligence將在iOS 18、iPadOS 18和MacOS Sequoia等新操作系統中出現，最早於今年夏季的測試版中與用戶見面，並將於秋季投入更廣泛應用，但初期衹有英文版。美媒指出，用戶必須購買iPhone 15 Pro等新設備才能體驗這些新功能，蘋果有強迫用戶換新機之嫌。



馬斯克與OpenAI有舊怨



OpenAI行政總裁阿爾特曼說，他很高興有機會將ChatGPT整合到蘋果設備中。但馬斯克對此大為不滿，並在社交平台X發文說：“蘋果不夠聰明，無法開發自己的AI，卻認為自己有能力確保用戶的隱私和數據安全。”他聲稱，如果蘋果在操作系統層面整合OpenAI的技術，他將在自己的公司禁用蘋果設備，包括特斯拉、太空探索技術公司（SpaceX）等。

