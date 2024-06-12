娃娃機背後藏“貓膩”，市場亂象亟待整治

中評社北京6月12日電／據新華社報導，近年來，抓娃娃受到不少消費者追捧，各色各樣的娃娃機店鋪快速滲透進商場、超市、電影院等消費場所。但《工人日報》記者近日採訪調查發現，僅僅靠技巧，可能難以抓到娃娃。目前，市面上的娃娃機大都是“概率機”，抓取概率可由商家自行調整。此外，一些娃娃機中的毛絨公仔玩具來路不明、存在質量隱患，可能會影響消費者健康。娃娃機市場亂象亟待整治。



“一個娃娃抓了很多次，眼看著在洞口旁，但就是不往下掉。”海口市民張女士熱衷於抓娃娃。此前，身為“小白”的她以為抓娃娃靠的是技巧，但現在她明白，能否抓到娃娃還得看概率。



有業內人士向記者透露，目前，市面上的娃娃機大都是“概率機”，概率由人工控制，可自行調整，比如商家可將機器設定為15次或30次能抓到一次。



按照有關規定，娃娃機的抓取概率必須明示。國浩律師（海南）事務所律師史佳文介紹，根據《遊戲游藝設備管理辦法》，遊戲游藝設備以概率性方式提供實物獎勵的，經營者應當在遊戲游藝設備正面顯著位置明示概率範圍。



近日，記者走訪海口市望海國際廣場、友誼商業廣場和海甸城的多家娃娃機店鋪發現，並沒有商家對抓取概率進行明示。



此外，記者還發現，部分娃娃機中的毛絨公仔玩具沒有合格證，一些消費者對此表示擔憂。“孩子經常會抱著喜歡的娃娃睡覺，萬一碰上了‘毒娃娃’，後果不堪設想。”海口市民李先生說。



“玩具上應標有產品名稱、產品規格或型號、生產商名稱和地址、安全執行標準等。還應標明具體適用的年齡範圍，一是提示適用年齡階段，二是提示低於該階段的兒童使用該產品存在危險性。”史佳文表示，“三無”產品由於缺乏必要的信息，使消費者無法瞭解產品的真實情況，侵犯了消費者的知情權。

