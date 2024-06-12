“國潮”文創產品為文旅消費添活力

中評社北京6月12日電／據人民日報報導，外觀精美的景泰藍擺件、創意十足的魯班鎖台燈、做工巧妙的手工刺綉……隨著文旅深度融合，越來越多文創產品和服務湧現，豐富了人們的文旅體驗，在旅遊市場興起濃濃的傳統文化風。



從文創產品到文化體驗，“國潮”成為亮點



精致典雅的良渚文化明信片、徽章，傳統與現代結合的故宮文創、北京工美造辦文創……近日，在廣東深圳舉辦的第二十屆文博會的“文創中國”展區，匯聚了來自國內各家文創機構的300餘件文創產品，“國潮”成為主要的創意元素。



“來瞭解的觀眾特別多，忙得都顧不上吃飯。”北京工美造辦展位工作人員說。本屆文博會，北京工美造辦攜北京工美集團旗下自主品牌“工美造辦”“京工美作”和“工美黃金”亮相，帶來多件文創產品：“絲路神駿”珐琅器、“共襄繁花”銀藍賞盤、“福祿安康”茶具套裝、“瑞彩和美”茶禮套裝……這些文創產品受到觀眾喜愛。



旅遊新場景、新業態、新體驗激發了人們更強的出游意願，“國潮”成為旅遊市場亮點。從富有創意的文創產品，到新奇有趣的文化體驗，各地緊跟文旅消費需求升級趨勢，活化利用傳統文化資源，融合現代科技手段，打造更加豐富、多元的文旅體驗。



這離不開傳統文化景區的壯大。文化和旅遊部數據顯示，我國傳統文化類景區數量持續增多，由2012年的2064個增加到2023年的4000餘個，年均增長8%。浙江良渚遺址、四川三星堆遺址等景區游人如織。長城國家文化公園、大運河國家文化公園等展示山河之美、文化之美，成為遊客喜愛的旅遊目的地。



利津剪紙、黃河口草秸畫惟妙惟肖，老揚琴、呂劇曲韵悠揚……在山東東營市利津縣老街長巷“黃河大集”，人文氣息濃鬱，吸引了眾多遊客。黃河文旅資源豐富，以沿黃文化體驗旅遊廊道為軸，山東沿黃、沿海各地的文旅資源正逐漸串珠成鏈，“沿著黃河遇見海”成為一張新名片，也為更多“國潮”產品提供了創新之源。

