自駕千餘裡，新能源車主心裡更有底

中評社北京6月12日電／據人民日報報導，近日，河南許昌的新能源車主高寧博，和朋友從許昌自駕前往信陽的茶山游玩，單程距離290公里，去程充電3次，返程充電1次。整個旅程充電體驗如何？記者跟車進行了採訪。



早晨8點半，高寧博從位於建安區的家裡出發，5分鐘後駛入京港澳高速。去年底，高寧博購入這輛滿電里程360公里的純電汽車，“在工作單位可以免費充電，家附近也可以充電，很方便。”



“自駕游有里程焦慮嗎？”記者問。“往返千餘裡，第一次開這麼遠，還是有些擔心的。”高寧博說。



為了讓這次出游有備無患，前一晚，高寧博在家附近的充電站充滿了電。出行前導航提示，京港澳高速許昌至信陽段途經漯河、駐馬店、確山、信陽等服務區，推薦在確山服務區充電。



上午10點多，按照導航提示，高寧博放緩車速，駛入京港澳高速確山服務區（港澳方向），並順利停在一台充電樁旁。拔出充電槍、插入快充口、掃碼充值、啟動充電……不一會兒，充電樁屏幕上開始顯示電流、電壓、功率等實時信息。



記者在確山服務區（港澳方向）看到，8台充電樁一字排開，當月電價和監督電話張貼在公示欄醒目位置。“電價分穀時、平時、峰時3個時段，包含電費和服務費，每千瓦時從1.05元到1.80元不等。”服務區工作人員趙菁說，在車流量大的節假日，她會做好引導和講解，並建議大家錯峰充電。此外，服務區還設有國產新能源車企的超充樁和換電站。

