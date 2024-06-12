設立文明對話國際日的時代意義

4月15日，在位於法國巴黎的聯合國教科文組織總部舉行的“文明交流互鑒理念國際研討會”上，中外嘉賓參加“絲綢之路：人類文化交流的璀璨樂章”分組討論。（圖源：新華社） 中評社北京6月12日電／據新華社報導，近日，第78屆聯大協商一致通過中國提出的設立文明對話國際日決議，並將6月10日設立為文明對話國際日。在多重危機挑戰交織叠加，世界進入新的動蕩變革期的當下，文明對話國際日的設立推動世界聚焦文明對話議題，促進不同文明間增進交流、和睦相處，可謂正逢其時、眾望所歸。



環顧當今世界，人類社會再次來到歷史的十字路口。隨著地緣政治矛盾升溫，地區衝突此起彼伏，和平赤字、安全赤字、發展赤字、治理赤字有增無減，人類共存面臨多重挑戰。找到文明和諧共處之道，成為人類社會面臨的重大課題。2023年3月15日，中國國家主席習近平提出全球文明倡議，向世界發出深入推動文明交流互鑒、促進人類社會文明進步的真摯呼籲，得到國際社會積極呼應。此次聯大關於設立文明對話國際日的決議，充分體現了全球文明倡議的核心要義。聯大決議強調，所有文明成就都是人類社會的共同財富，倡導尊重文明多樣性，突出強調文明對話對於維護世界和平、促進共同發展、增進人類福祉、實現共同進步的重要作用，倡導不同文明間的平等對話和相互尊重，這些理念都與中國主張相呼應。



聯大決議通過後，14個國家參加決議核心小組，83個國家參加聯署，充分表明全球文明倡議順應時代潮流、契合時代需求，中國理念和中國方案正越來越多地成為國際共識。敘利亞政治問題專家馬希爾·伊赫桑認為，聯大通過設立文明對話國際日的決議，“體現出中國提出的全球文明倡議正不斷落地生根，轉化成更多服務於全人類的公共產品”。



如何對待不同文明，事關人類文明進步，事關世界和平發展。文明之間要對話，不要排斥；要交流，不要取代。唯有平等包容的文明對話交流才能消除歧視偏見、增進理解信任。不同國家、不同民族、不同文明之間，你瞭解我，我懂得你，道理就會越講越明白，事情就會越來越好辦。中方倡議聯大設立文明對話國際日，就是要充分發揮文明對話對於消除歧視偏見、增進理解信任、促進民心相通、加強團結合作的重要作用，為人類社會團結應對共同挑戰注入正能量。泰國泰中“一帶一路”研究中心主任威倫·披差翁帕迪認為，決議的通過體現出各方在尊重文明多樣性方面存在重要共識，文明對話國際日的設立在推動人類文明交流互鑒、世界和平發展的進程中具有重大意義。