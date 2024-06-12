蘇林：越南將發展對華關係作為頭等優先

中評社北京6月12日電／據新華社報導，越南國家主席蘇林11日在河內會見中國駐越南大使熊波時表示，越南始終將發展對華關係作為對外政策的戰略選擇和頭等優先。



蘇林衷心感謝習近平總書記、國家主席在其就任越南國家主席之際發來賀電，表示越中是山水相連的友好鄰邦，越南黨和政府始終銘記中國長期以來對越南革命鬥爭和國家建設事業提供的無私幫助，始終將發展對華關係作為對外政策的戰略選擇和頭等優先。去年底習近平總書記對越南進行歷史性訪問，為兩黨兩國關係確定新定位。今年以來，雙方各部門、各地方積極落實兩黨最高領導人共識，穩步推進各領域務實合作，推動構建具有戰略意義的越中命運共同體取得積極進展。



蘇林說，當前國際地區形勢深刻複雜演變，雙方比任何時候都更需要加強團結合作，維護共同戰略利益。越方願同中方一道，保持高層密切往來，推動各領域合作提質升級，加快跨境鐵路等基礎設施互聯互通，加強傳統友好宣傳，更好管控分歧，推動越中全面戰略合作夥伴關係行穩致遠。



熊波表示，過去兩年，習近平總書記同阮富仲總書記實現第三輪歷史性互訪，推動兩黨兩國關係邁上新的歷史高度。去年，兩黨最高領導人共同宣布構建具有戰略意義的中越命運共同體，確立了新時代中越關係新定位。中方堅定支持越南保持穩定，加快發展，願同越方堅持兩黨最高領導人戰略引領，攜手走好符合各自國情的社會主義道路和各具特色的現代化道路，維護雙方共同戰略利益，推動具有戰略意義的中越命運共同體建設走深走實，為兩國人民謀幸福，為人類和平、發展與進步事業作出更大貢獻。