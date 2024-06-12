中國農作物新品種助力巴基斯坦農業升級

中評社北京6月12日電／據新華社報導，上月，巴基斯坦東部旁遮普省首府拉合爾的農民收到一批特殊的花生種子。這些種子來自中國山東濰坊，是中巴雙方花生育繁推項目研發的新品種。



5月正值巴基斯坦的花生播種期。借助互聯網技術，中方人員雲端“把脈”，為巴基斯坦農民查看花生長勢，指導田間管理。



“感謝中國兄弟向我們提供優質種子，花生長勢好、產量高，我們今後會增加種植面積。”巴基斯坦農民巴巴爾·阿巴斯在視頻中告訴中方人員。



2016年，山東濰坊的潤柏農業科技股份有限公司（以下簡稱“潤柏農業”）開始參與巴基斯坦農業項目合作。經過數年選種育種後，潤柏農業2023年將花生原種出口至巴基斯坦，在旁遮普省的阿塔克和傑格瓦爾兩地進行品種擴繁和規模種植，種植面積達1000畝。



“我們通過花生育繁推項目在巴基斯坦試驗種植了5個花生新品種，2023年的產量比當地傳統品種高一倍，受到當地政府和農民的認可。”潤柏農業副總經理範昌成說，試種面積今年計劃擴大至2000畝左右。



巴基斯坦是食用油消費大國，花生是主要經濟作物之一。此前，巴基斯坦的食用油產量低，部分產區每公頃花生產量約為1噸，與中國的高油酸花生品種產量存在不小差距。



35歲的伊姆蘭·馬哈茂德曾在中國留學多年。兩年前，他成為潤柏農業的一名技術人員，參與花生育繁推項目，同時負責項目對巴協調工作。



“巴中兩國是兄弟友誼，我希望把中國先進的農業技術帶到巴基斯坦。”馬哈茂德說，花生育繁推項目不僅可以提高巴基斯坦農民的收入，也有助於減少巴基斯坦對食用油的進口依賴。

