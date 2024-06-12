國台辦6月12日例行發佈會全文

國台辦於6月12日上午舉行例行新聞發布會（中評社 海涵攝） 中評社北京6月12日電（記者 海涵）國台辦6月12日上午舉行例行新聞發佈會，發言人陳斌華主持本次新聞發佈會，介紹了第十六屆海峽論壇有關籌備情況，並就進一步中止ECFA關稅減讓、廈金大橋建設、美台軍事勾連、民進黨拒絕解除赴陸旅遊禁團令等近期兩岸熱點回答記者提問，以下是發佈會全文：



陳斌華：各位記者朋友，大家好。歡迎大家前來參加國務院台辦的例行新聞發布會。我沒有要主動發布的內容，現在請大家提問。



新華社記者：陸委會日前宣稱，台灣主流民意肯定賴清德對兩岸關係發展的政策主張，反對大陸對台所謂“復合性施壓”。對此有何評論？



陳斌華：賴清德“5·20”講話是一篇徹頭徹尾的“台獨自白”，引發了島內各界對未來4年台海形勢更加緊張動蕩的憂慮。如果真如陸委會所說，為什麼媒體民調顯示過半台灣民眾對賴清德兩岸政策不放心？為什麼台義務役逃兵頻發、飛行員“賠錢報退”？為什麼島內工商界反對兩岸經貿“脫鈎斷鏈”的訴求不斷？為什麼希望穩定台海形勢、恢復擴大兩岸交流的評論、文章在島內媒體連篇累牘？事實再清楚不過，要和平不要戰爭、要發展不要衰退、要交流不要分離、要合作不要對抗，是島內主流民意。賴清德當局自說自話、欲蓋彌彰，再次證明其是島內主流民意的背叛者。



需要指出的是，我們的所有反制措施針對的是“台獨”分裂活動和外部勢力干涉，絕非針對廣大台灣同胞。希望廣大台灣同胞堅守民族大義、順應歷史大勢，認清“台獨”分裂的極端危害性，堅決抵制、反對任何“台獨”分裂行徑和外來干涉，以實際行動維護台海和平穩定和自身安全福祉。



人民日報記者：第十六屆海峽論壇召開在即，請發言人介紹本屆論壇籌備情況。



陳斌華：第十六屆海峽論壇本月中旬在福建舉辦，6月15日上午舉行論壇大會，集中活動為期一周，主會場設在廈門，福建有關設區市和平潭綜合實驗區舉辦相關活動。本屆論壇由兩岸86家單位共同主辦，堅持“民間性、草根性、廣泛性”定位，延續“擴大民間交流、深化融合發展”主題，設置基層交流、青年交流、文化交流、經濟交流四大板塊，安排系列活動50場。目前論壇各項籌備工作基本就緒。論壇組委會邀請了台灣政黨代表、主辦單位代表，行業代表、社團負責人，以及工青婦、科教文衛、農漁水利、民間信仰等各界嘉賓約7000人參會。歡迎各位媒體記者前往採訪報導。



中央廣播電視總台央視《海峽兩岸》記者：國防部長董軍在第21屆香格里拉對話會期間多次就台灣問題表明嚴正立場，備受關注。民進黨對此稱，“中國應立即放棄對台文攻武嚇與蠻橫打壓”，正視兩岸“互不隸屬”，以及台灣社會反對所謂“中國軍事威脅、外交打壓”。對此有何評論？



陳斌華：台灣是中國領土不可分割的一部分，歷史經緯清晰、法理事實清楚。民進黨極力貼靠、配合外部勢力，企圖通過編造所謂應對“大陸威脅”等虛假敘事，愚弄島內民眾、誤導國際視聽。眾所周知，“台獨”分裂及外部勢力干涉是導致台海兵凶戰危的最大禍源。賴清德及民進黨當局頑固堅持“台獨”立場，挑釁一個中國原則，煽動兩岸對立對抗，妄圖“倚外謀獨”、“以武謀獨”，嚴重違背島內主流民意，嚴重破壞台海和平穩定，只會給台灣同胞帶來深重災禍。如一意孤行，必將引火燒身、自食惡果。