香港人口增加　推動樓價租金上升

溫哥華人口增加，帶動租金與樓價上升。（大公報） 中評社香港6月12日電／大公報報導，據祥益地產總裁 汪敦敬分析說，一場疫情令筆者這幾年少了遠行的機會，通關之後雖然多次外游，但都不是長途的，今次到加拿大探親，算是幾年來久違了的遠行，體驗更深。



我們都活在互聯網世界，很容易透過社交媒體知道外國親友發生了什麼事，面對怎樣的環境，但是永遠不如親身去感受來得真切。房地產方面，溫哥華樓市相當活躍。過去二十年間，多次傳出加拿大“地產已死”，但隨著人口的遷入，加拿大地產的春天又回來了，現在可以說是供不應求的旺市。溫哥華人口的增加首先帶動了租金上升、繼而帶動樓價上升，樓價上升亦帶動了周邊城市卡加利的樓市。



另外，筆者亦見識到溫哥華的長者服務，較貴的服務費甚至達到每月約8000元加幣，服務對象都是80歲或以上的長者。這個服務做得相當好，可以給予長者優質的生活服務。這個價格很貴嗎？其實香港亦有逆按揭，很多持有住宅的長者已經供滿樓，但我們就欠缺類似的服務提供。



銀發經濟潛力大



筆者認為這是銀發經濟的極佳案例。大部分供滿樓的長者可以透過類似逆按揭的服務，享受到足夠的投資回報。如果我們再配合融合大灣區，可以衍生出很多機會。筆者認為，港人今時今日真的不要故步自封，一樣可以與周遭城市合作產生很多有創意的機會。譬如港人可以在香港上班而在內地居住；亦可以在香港策劃做前台宣傳，在內地做實踐。整個世界都在改變中，問題是主動改變還是被動改變。



當然，我們看西方的文明亦看到西方的腐敗，貧富懸殊令到失業者愈來愈多，而很多失業者是因為適應不到城市的變化而失業，而政治上亦要和他們妥協很多，所以吸毒和罪惡滿街，很多加拿大的朋友都說沒有問題，但和他們一起外出用膳均會見到其對治安日益小心翼翼及提防，安全感日益消磨，這是可悲的一面。