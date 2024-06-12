主流民意肯定賴兩岸政策？國台辦：自說自話

國台辦發言人陳斌華主持例行新聞發布會並回答記者提問（中評社 海涵攝） 中評社北京6月12日電（記者 海涵）國台辦發言人陳斌華12日在例行新聞發布會上回答記者提問時表示，賴清德“5·20”講話是一篇徹頭徹尾的“台獨自白”，引發了島內各界對未來4年台海形勢更加緊張動蕩的憂慮。賴清德當局自說自話、欲蓋彌彰，再次證明其是島內主流民意的背叛者。



有記者問：陸委會日前宣稱，台灣主流民意肯定賴清德對兩岸關係發展的政策主張，反對大陸對台所謂“複合性施壓”。對此有何評論？



陳斌華表示，賴清德“5·20”講話是一篇徹頭徹尾的“台獨自白”，引發了島內各界對未來4年台海形勢更加緊張動蕩的憂慮。如果真如陸委會所說，為什麼媒體民調顯示過半台灣民眾對賴清德兩岸政策不放心？為什麼台義務役逃兵頻發、飛行員“賠錢報退”？為什麼島內工商界反對兩岸經貿“脫鈎斷鏈”的訴求不斷？為什麼希望穩定台海形勢、恢復擴大兩岸交流的評論、文章在島內媒體連篇累牘？事實再清楚不過，要和平不要戰爭、要發展不要衰退、要交流不要分離、要合作不要對抗，是島內主流民意。賴清德當局自說自話、欲蓋彌彰，再次證明其是島內主流民意的背叛者。



陳斌華指出，我們的所有反制措施針對的是“台獨”分裂活動和外部勢力幹涉，絕非針對廣大台灣同胞。希望廣大台灣同胞堅守民族大義、順應歷史大勢，認清“台獨”分裂的極端危害性，堅決抵制、反對任何“台獨”分裂行徑和外來幹涉，以實際行動維護台海和平穩定和自身安全福祉。



（後援記者：段曉魯）