美歐政經不穩　資金流向人民幣資產

美國商業地產信貸壞賬持續惡化，衝擊美國金融體系穩定。（大公報） 中評社香港6月12日電／大公報報導，美歐政經形勢出現變數，將陸續舉行多場大選，加上經濟不穩定性增加，美歐銀行業不約而同受到商業地產貸款惡化所衝擊，股債資產面臨沽壓，市場避險情緒升溫，資金流向人民幣資產。事實上，即使近期港股出現整固，但次季至今表現仍然跑贏全球，反映恒指在低位有不俗承接力。



美歐經濟前景不容樂觀，歐洲經濟已承受不了高利率衝擊，即使通脹未受控，歐央行仍然堅持減息。



工資成本續升 美通脹難降溫



至於美國，首季經濟增長向下修訂至1.3%，為兩年來最弱，可是通脹未見顯著回落，聯儲局難以減息，結果私人消費持續轉弱，4月零售銷售環比增長持平，表現比預期為差，而4月消費者信貸增長亦比預期為少，當中信用卡貸款餘額更出現3年來首次下跌，可見在高息環境下，家庭及個人縮減消費信貸，預示美國經濟增長動力減弱，次季經濟表現可能較首季更差。



雖然美國5月非農新增職位數目增加至27.2萬個，超出市場預期，但有投行報告認為美國就業數據水分多，新增職位相信來自大量非法移民湧入勞動力市場。同時，5月平均時薪與失業率呈現同步上升，正是反映美國持續有勞動人口退出就業市場，與上世紀嬰兒潮步入退休年齡有關。事實上，上月美國勞動參與率按月下降0.2個百分點至62.5%，顯著低於疫情前63.3%的水平。在這情況下，美國工資成本形成結構性上升，亦是通脹高企不下的主要因由之一。



商業地產受創 衝擊美歐銀行



此外，高利率持續下，美歐商業地產市場受創，繼而衝擊當地銀行業，據報歐央行要求部分德國銀行增加對商業地產貸款撥備，還進行了5年來首次減息，以紓解德國銀行業承受信貸風險。



同時，信貸評級機構穆迪再將6間美國地區性銀行列入可能下調信貸評級的負面觀察名單，反映美國商業地產信貸壞賬持續惡化，衝擊美國金融體系穩定。市場預期穆迪在未來3個月至半年內正式下調6間美國地區性銀行評級，屆時有可能掀起新一波美股拋售潮，看來美歐商業地產風暴仍在升級之中，殺傷力不容低估。

