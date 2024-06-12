中電擬增核電輸港　推動零碳能源

左圖：大亞灣核電站。右圖：香港海上液化天然氣接收站。（大公報） 中評社香港6月12日電／﻿大公報報導，今年是大亞灣核電站投運30周年，中華電力總裁羅嘉進追憶中電大亞灣核電站的發展歷程，他表示，大亞灣核電站的“專廠專線”模式值得覆製，中電已經與特區政府、內地政府及相關組織密切溝通，期望增強合作，開發更多核電輸入香港，為本港邁向“淨零發電”之路助力。



大亞灣核電站是中國改革開放的標誌性工程，也是中國第一座大型商業核電站。在籌備之初，受切爾諾貝爾核電站事件影響，當時大量香港市民到港島中區集會表示反對。另外，受政治因素影響，項目進程也有所延遲。羅嘉進透露，為了提振市民對核電站的信心，中電在1988年特設核安全咨詢委員會，匯集了不同領域的專家，向市民灌輸教育核電知識。



當年重金培養人才 奠定發展基礎



儘管當年中國沒有建設核電站的先例，中電憑著獨特的投資眼光，特派人才去國外參加培訓，每位人才的培養資金高達26萬美元，因此中電稱這班人才為“黃金人”，這群“黃金人”也為中國核電工程發展奠定了堅實的基礎。大亞灣核電站於1994年正式投運，經過30年發展，目前年發電量逾450億度，輸入本港核電占其總輸出量約80%，占本港總電量四分之一，每年為港減少碳排750萬噸，是本港“淨零發電”重要一環。



香港致力於在2050年實現碳中和，並在2035年前把碳排放量減半。發電、運輸和廢棄物是本港三大碳排放來源，而發電占香港碳排放約三分之二，特區政府就此提出，目標2035年前將零碳能源發電提高到60%至70%。適逢粵港澳大灣區“低碳之路先鋒”大亞灣核電站投運30周年，羅嘉進在談及中電與特區政府攜手實現“碳中和”目標的規劃時表示，中電與特區政府已經達成共識，分階段進行布局。第一階段，是增加天然氣發電比例，目前公司已經完成這一階段布局，包括建成兩個天然氣機組及離岸液化天然氣接收站；第二階段，是到2035年“零碳能源”比例從25%提升到60%至70%，實現這一目標，公司將依靠核能及可再生能源；第三階段，是通過其他綠色新能源包括氯氰或者碳捕捉技術等實現減碳目標。



積極溝通 探索合作機會



現時，融入國家發展大局的新階段為中電加強與內地合作帶來更多機遇。羅嘉進強調，基於大亞灣核電站的成功合作案例，“專廠專線”模式令電源的可靠性及可溯性強，中電正積極與特區政府、內地政府及相關機構溝通，探索合作機會，促進美麗祖國建設，開發新的核電資源。