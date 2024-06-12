國台辦：“台獨”課綱荼毒台灣年輕一代

國台辦發言人陳斌華主持例行新聞發布會並回答記者提問（中評社 海涵攝） 中評社北京6月12日電（記者 海涵）國台辦發言人陳斌華12日在例行新聞發布會上回答記者提問時表示，民進黨當局為謀求“台獨”，大搞“去中國化”。所推出的所謂教改政策和“台獨”課綱，刻意歪曲中國歷史，妄圖割斷兩岸歷史連結，不僅剝奪台灣青年學習本民族文化、瞭解本民族歷史的正當權利，荼毒台灣年輕一代。



有記者問：有台灣高中生日前受訪表示，考試中衹有一兩道題涉及中國史，還有學生不知“中國史是什麼”，引發兩岸網民熱議。有台灣學者痛批民進黨當局“台獨課綱”讓台灣學生“仇視、鄙視大陸”，應馬上停止實施，迅速設計新課綱。對此有何評論？



陳斌華表示，民進黨當局為謀求“台獨”，大搞“去中國化”。所推出的所謂教改政策和“台獨”課綱，刻意歪曲中國歷史，妄圖割斷兩岸歷史連結，不僅剝奪台灣青年學習本民族文化、瞭解本民族歷史的正當權利，荼毒台灣年輕一代，讓台灣同胞成為精神和文化上的無根浮萍，體會不到做堂堂正正中國人的自豪感、幸福感，也煽動兩岸敵意、破壞兩岸和平，為台海形勢緊張動蕩種下禍根。這樣的“台獨”課綱是不折不扣的“毒課綱”。島內有識之士對此深惡痛絕，紛紛疾呼應撥亂反正。我們相信台灣同胞總有一天可以擁有一個正確的課綱。



陳斌華說，中華大地多錦綉，台灣課本上缺失的，在大陸都能找到。我們歡迎台灣同胞特別是青年學生來大陸實地感受中華文化魅力，尋找文化根脈，補上在台灣沒有上的課。



（後援記者：段曉魯）