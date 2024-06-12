國台辦：建設廈金大橋是兩地民眾共同呼聲

國台辦發言人陳斌華主持例行新聞發布會並回答記者提問（中評社 海涵攝） 中評社北京6月12日電（記者 海涵）國台辦發言人陳斌華12日在例行新聞發布會上回答記者提問時表示，建設廈金大橋是廈金兩地民眾的共同呼聲和迫切心願。去年公布的《中共中央 國務院關於支持福建探索海峽兩岸融合發展新路建設兩岸融合發展示範區的意見》，進一步擘畫了“廈門金門門對門，鷺島浯島橋連橋”的美好願景，目前廈門與金門通橋前期技術準備已基本完成。



有記者問：廈金大橋（廈門段）A1標段海上棧橋已完成超80%，各項施工進展順利。央視新聞客戶端也製作了一款網上互動產品，推動“雲端”建橋。請介紹有關情況。



陳斌華表示，建設廈金大橋是廈金兩地民眾的共同呼聲和迫切心願。去年公布的《中共中央 國務院關於支持福建探索海峽兩岸融合發展新路建設兩岸融合發展示範區的意見》，進一步擘畫了“廈門金門門對門，鷺島浯島橋連橋”的美好願景，目前廈門與金門通橋前期技術準備已基本完成。



陳斌華亦表示，近期，中央廣播電視總台央視新聞客戶端製作了一款“雲端”建橋互動產品，將於6月15日正式上線。歡迎兩岸網友來助力，一起跨越淺淺海峽，在雲上架起一座橋到金門。念念不忘，必有回響。我們也希望實體廈金大橋能早日變成現實。



（後援記者：段曉魯）

