全城優惠慶七一　吃喝玩樂更盡興

來源:香港文匯報 中評社香港6月12日電／距離香港回歸祖國暨特區成立27周年的七一紀念日尚有大半個月，香港特區行政長官李家超昨日預告，7月1日當日將有多項涉及交通、餐飲、購物、玩樂等的優惠，包括免費乘搭電車、輕鐵，免費使用康文署室內外設施，個別主題樂園門票低至七折等（見表）。飲食界立法會議員張宇人透露，屆時有近3，000間食肆提供七一折，甚至更筍的優惠。有參與去年優惠活動的食肆負責人向香港文匯報表示，今年會再次參加活動，生意有否增長只是其次，最緊要是與街坊同樂，慶祝回歸紀念日，“見到市民食得開心已經很滿足。”



香港文匯報報導，李家超昨日在行政會議前向傳媒表示，特區政府聯同不同機構將於7月1日舉行多項活動，讓市民共同熱烈慶祝，歡度這個喜慶日子。在交通方面，當日市民可免費乘搭電車、輕鐵及行走新界西北路線的港鐵巴士。3歲至11歲小童可以免費乘搭多條港鐵路線。當日市民亦可免費使用康文署多項室內和戶外康樂設施，以及免費開放科學館和太空館的常設展覽等。



同時，本月29日至7月1日一連3天，海洋公園全日暢玩優惠門票低至七折；昂坪360小童及長來回標準纜車門票票價低於三折。香港國際機場、房委會的大本型商場、數碼港商場、東日街市和香港仔街市會有不同活動和消費優惠。



飲食業界近日已著力籌備有關優惠。立法會飲食界議員張宇人透露，“不排除有些食肆會做多過七一折的優惠，沒理由他提供六折、五折而我不允許。”他期望有近3，000間食肆參與，吸引市民留港消費，“總之希望做到早午晚三餐，不論全港十八區，也會找到食肆折扣、有優惠。”



店東：顧客開心最重要



鑑記車仔麵去年曾參加慶祝回歸優惠活動，老闆郭先生昨日向香港文匯報記者表示，去年活動市民的反應不錯，不過由於該店位於香港仔街邊，不在旅遊區，所以郭先生表示去年人流並沒有大增，“那天的人流與往常星期六差不多，但吸引的人流多與少都無所謂，活動的目的是與街坊同慶七一回歸紀念，只要享受到優惠的顧客開心，我亦開心和滿足。”他有意參加今年的活動，希望與市民一同慶祝七一這個大日子。



大埔興運美食在去年由7月1日起推出為期一個月的指定套餐七一折優惠，套餐包括秘製招牌素堡、墨西哥辣椒牛肉漢堡餐，以及招牌雙層芝士牛肉漢堡餐。老闆姚先生向香港文匯報表示，其中以雙層芝士牛肉漢堡餐最受歡迎，客人比以往增加約三成，並帶動往後幾天的客流量亦比往日多。



由於去年活動反應熱烈，姚先生決定今年再次參加優惠活動，今次除了續推雙層芝士牛肉漢堡餐優惠外，還打算推出一些新產品優惠，例如竹炭漢堡包，讓顧客嘗鮮。



他認為難以預測今年活動的人流與生意額，因為七一當天是星期一，連同周六日共3天假期，“與內地恢復正常通關之後，營商環境出現變化，不少人北上消費，但保守預計今年或會比平日吸引多兩成客人，七一回歸紀念是好大的節日，一定要推出優惠給市民，如果吸引更多人出街幫襯，我們會感覺好驚喜。”

