國台辦：軍售是想把戰火引向台灣 用心險惡

國台辦發言人陳斌華主持例行新聞發布會並回答記者提問（中評社 海涵攝） 中評社北京6月12日電（記者 海涵）國台辦發言人陳斌華12日在例行新聞發布會上回答記者提問時表示，敦促美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定特別是“八·一七公報”規定，停止售台武器，停止武裝台灣，停止向“台獨”分裂勢力發出任何錯誤信號。



有記者問：近段時間，美台軍事勾連動作頻頻。美方日前批准3億美元對台軍售計劃，近30家美國軍火商組團竄台參加所謂“國防”產業論壇”，還有消息披露美“國防部”成立“秘密項目小組”加速對台軍援協調。台“國防部”稱美對台軍援未來將更加“制度化”。對此有何評論？



陳斌華表示，我們堅決反對建交國與中國台灣地區開展任何形式的軍事聯繫，包括向台出售武器。不管是“軍售”、“軍援”還是其他什麼名目，都是想把戰火引向台灣，用心險惡。我們敦促美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定特別是“八·一七公報”規定，停止售台武器，停止武裝台灣，停止向“台獨”分裂勢力發出任何錯誤信號。



陳斌華強調，民進黨當局妄圖“倚外謀獨”、“以武謀獨”，只會將台灣推向兵凶戰危險境，給台灣同胞帶來深重災禍。



（後援記者：段曉魯）