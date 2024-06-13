2024浙江·台灣合作周杭州開幕

以“新質生產力與浙台融合發展”為主題的2024浙江•台灣合作周12日上午在杭州開幕（中評社 李子寧攝） 中評社杭州6月13日電（記者 李子寧）以“新質生產力與浙台融合發展”為主題的2024浙江•台灣合作周12日上午在杭州開幕。浙江省委副書記、省長王浩，中共中央台辦、國務院台辦副主任潘賢掌，兩岸企業家峰會大陸方面副理事長張平，兩岸企業家峰會台灣方面副理事長陳瑞隆，全國台企聯會長李政宏等出席並致辭。兩岸工商界人士，台灣青年，省級有關部門負責人等500餘人參加開幕式。



王浩表示，浙江是習近平總書記工作過多年的地方，特別是去年9月，習近平總書記在浙江考察並出席杭州亞運會開幕式時，明確賦予浙江“中國式現代化的先行者”新定位和“奮力譜寫中國式現代化浙江新篇章”新使命。我們牢記囑托、感恩奮進，堅定不移推動“八八戰略”走深走實，深入貫徹落實習近平總書記在浙工作時作出的“東引台資”戰略部署，大力推進兩岸經貿合作交流，雙方貿易更加繁榮，投資更加活躍，青年交流更加頻繁，取得了一系列豐碩成果。王浩指出，浙江·台灣合作周已經走過了10個年頭，成為兩岸經貿交流的重要平台、兩岸同胞交心的密切紐帶。浙江將深入貫徹習近平總書記關於對台工作的重要指示精神，充分發揮浙江·台灣合作周的紐帶作用，實施惠台利民新舉措，搭建產業合作新平台，優化台企發展新環境，全面深化浙台各領域合作交流，加快打造“東引台資”新高地，努力為促進兩岸關係和平發展、實現中華民族偉大復興貢獻浙江力量。

