潘賢掌：保持惠及台胞台企政策連續性穩定性

中共中央台辦、國務院台辦副主任潘賢掌（中評社 李子寧攝） 中評社杭州6月13日電（記者 李子寧）以“新質生產力與浙台融合發展”為主題的2024浙江•台灣合作周12日上午在杭州開幕，中共中央台辦、國務院台辦副主任潘賢掌出席並致辭。他表示，在兩岸關係面臨新形勢、新挑戰、新機遇的背景下，習近平總書記會見馬英九先生及台灣青年並發表重要講話，強調要從中華民族整體利益和長遠發展來把握兩岸關係大局，明確提出“四個堅定”，為兩岸關係發展指明了方向，是新時代對台工作的根本遵循和行動指南。我們將一如既往尊重、關愛、造福台灣同胞，完善惠及台灣同胞的政策措施，與台灣同胞率先分享大陸發展機遇。希望廣大台商台胞抓住歷史機遇，深度融入大陸全方位高質量發展進程，攜手壯大中華民族經濟，做中國式現代化的參與者、貢獻者和受益者。



潘賢掌表示，海峽的距離和台海風雲的變幻，阻隔不斷兩岸同胞的骨肉親情，兩岸同胞走近走親是民心所向、大勢所趨。我們將保持惠及台胞台企政策的連續性、穩定性、可持續性，採取更有力措施幫助台商台企轉型升級、拓寬融入新發展格局的通道和途徑，推出更有力舉措幫助台灣青年來大陸追夢、築夢，圓夢，持續為兩岸青年成長、成才、成功創造更好條件。希望兩岸同胞一起努力，積極面向未來，務實推動兩岸交流，深化兩岸融合發展，讓兩岸同胞在交流交往交融中增進相互瞭解、加深彼此感情、拉近心理距離、促進心靈契合。



潘賢掌表示，習近平總書記強調，“國家統一、民族復興的歷史車輪滾滾向前，祖國完全統一一定要實現，也一定能夠實現”。兩岸同胞同屬中華民族，都是中國人。歷史和現實一再表明，台灣的前途命運系於民族復興的光明前景，搞“台獨”就沒有和平，要“分裂”就沒有發展，謀“獨”挑釁只會“禍台、害台”，讓台灣民眾利益深受其害。希望兩岸同胞團結一致，旗幟鮮明地堅持體現一個中國原則的“九二共識”，堅決反對“台獨”分裂和外部勢力干涉，共同維護台海和平穩定，推動兩岸關係和平發展。