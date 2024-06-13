中評關注：兩岸企業家熱議發展新質生產力

阿里巴巴集團董事會主席蔡崇信（中評社 李子寧攝） 中評社杭州6月13日電（記者 李子寧）以“新質生產力與浙台融合發展”為主題的2024浙江•台灣合作周12日上午在杭州開幕。國務院台辦，兩岸工商界人士，台灣青年，省級有關部門負責人等500餘人參加開幕式。開幕式上，來自兩岸的企業家代表，圍繞“兩岸融合發展與新質生產力”作主旨演講。



阿里巴巴集團董事會主席蔡崇信表示，早在2008年阿里巴巴就在台灣設立了分公司，多年來給台灣的中小企業提供一系列跨境電商的解決方案，支持台灣的經貿發展。同時阿里巴巴旗下的速賣通平台也成為台灣企業走向全球的快速通道，助力台灣品牌把有台灣特色的商品賣給全球的消費者。另外，阿里巴巴也通過在台灣院校聯合舉辦大學生跨境電商競賽，推動成立台灣電商協會等方式，為兩岸人文交流做出了貢獻。在過去一年的時間裡，阿里巴巴圍繞戰略聚焦作出了一系列的關鍵調整，通過不斷探索技術創新和服務升級，打造更加開放的包容、可持續、可持續的數字經濟生態。未來阿里巴巴願意與台灣創業者開展更為廣泛的合作，用高效的平台服務和良好的用戶體驗，幫助更多來自台灣的品牌，拓展全球市場。同時也希望跟更多合作夥伴一起，依托阿里全球電商生態及供應鏈體系，更好地發揮大陸跟台灣的優勢，讓更多中小企業共享貿易全球化的紅利，攜手共創一個更加繁榮的經濟世界。



新華三集團總裁兼CEO於英濤表示，兩岸企業在科技領域的務實合作，充分釋放了各自在技術產品上的比較優勢，有效促進了資源的優化配置，在助力兩岸經濟快速發展的同時，也成就了兩岸企業間互惠互利，合作共贏的典範。面對全球科技和產業變革大潮，攜手打造一流的科技創新實力和產業聚合實力，持續提升兩岸在全球創新矩陣和產業鏈分工中的地位，是時代賦予兩岸高科技企業的共同責任。



富士康工業互聯網股份有限公司董事長、總經理鄭弘孟指出，不論國際形勢如何變化，國際經濟發展如何嚴峻，只要持續推動新質生產力，定能創造新的競爭力，因為中國大陸擁有五大元素，一是有全世界最多元的人才梯隊，二是有最先進前沿的材料科學，三是有非常成熟的供應鏈技術，四是有完備的物流鏈技術，五是有先進的自動化技術。通過以上五個元素，相信定能創造以新質生產力為中心的新的競爭力以及一個繁榮的產業生態。



浙江省海促會台商台企專委會主任委員、敏實控股董事會主席秦榮華表示，台灣在數字化轉型、人工智能等方面非常有競爭力，大陸方面在供應鏈、技術、設備等方面都有著競爭力，而浙江是大陸數字化做的最好的省份之一，兩岸之間應該攜手合作，共同把相關產業做的更好更完善，所以浙台合作周為兩地的交流交往提供了一個非常好的平台，起到非常重要的作用。





