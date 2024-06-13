中評聚焦：青年代表共論兩岸產業與人才合作

浙江省青年企業家協會會長、新鳳鳴集團董事長莊耀中（中評社 李子寧攝） 中評社杭州6月13日電（記者 李子寧）以“新質生產力與浙台融合發展”為主題的2024浙江•台灣合作周12日上午在杭州開幕。中共中央台辦、國務院台辦，兩岸工商界人士，台灣青年，省級有關部門負責人等500餘人參加開幕式。開幕式上，來自兩岸的青年企業家代表，圍繞“以科技創新、產業與人才合作助推加快形成新質生產力”為題展開深入交流討論。



浙江省青年企業家協會會長、新鳳鳴集團董事長莊耀中表示，兩岸同胞要團結一致，立於世界民族強林之列，兩岸的化纖紡織業同樣也要團結一致，共同努力，在繁榮經濟、創造就業、改善民生以及促進民族產業軟實力提升方面創造出更大更多的價值。同時，浙江有最好的營商環境，有“八八戰略”，有不斷出台的惠企惠台政策，有可以信賴、值得信賴、肝膽相照的浙商夥伴，所以誠摯地希望包括企業家朋友和青年朋友在內的台灣同胞都可以來浙江走一走看一看，相信一定會愛上浙江，也相信浙江一定會成為台胞興業發展的一個福地。



寧波齊芯半導體科技有限公司首席執行官黃昭仁表示，對於台灣青年人和台商來說，要相信今天的大陸是高手雲集，英雄輩出，而浙江在吸引台商台青方面具備幾方面突出優勢。首先，浙江省是半導體芯片消費大省，所以也具備了成為全國最大半導體生產大省的條件。第二是浙江省擁有全國最為頂尖的經商環境和政策支持。還有就是浙江的自然環境、生態環境位於全國前列。可以說，這些都是推動台胞台商來到浙江落地生根的重要動力。

