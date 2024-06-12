研究：大象會相互用“名字”稱呼

中評社香港6月12日電／一項發表在英國《自然·生態學與進化》雜誌上的新研究發現，野生非洲象和人類一樣會用類似“名字”的叫聲來“稱呼”對方，這種能力在非人類動物中非常罕見。



來自美國科羅拉多州立大學等機構的研究人員介紹，他們使用機器學習確認大象的叫聲中包含了一個類似名字的成分，用來識別目標對象。當研究人員回放錄製的大象叫聲時，目標大象會作出積極回應或者走向播放錄製叫聲的音箱，而呼喚其他大象的叫聲則很少引起目標大象的反應。



新華社報導，研究人員耗時4年，包括在肯尼亞開展共計14個月的密集野外工作，跟蹤大象並記錄它們的叫聲。他們開發了一種新的信號處理技術來檢測大象叫聲結構的細微差異，並訓練了一種機器學習模型，僅根據聲學特徵就能正確識別叫聲是針對哪個大象的。



結果發現，大象並不僅僅是模仿與其“通話”的個體的聲音，而是利用“任意聲音標簽”來“稱呼”其他個體，這說明大象叫聲中可能存在其他類型的標簽等。研究還發現，大象和人類一樣，並不總是在對話中用名字稱呼對方，而是在長距離溝通或成年象與幼象之間，用名字稱呼對方更為常見。



研究人員表示，學習發出新聲音的能力在動物中並不常見，但卻是通過名字識別個體的必要條件。這類通過任意一種而非模仿的特定聲音來表達一種想法的能力，被認為是一種更高層次的認知技能，是對交流能力的極大擴展。“如果我們只能發出聽起來像我們談論的東西發出的聲音，那將極大地限制我們的交流能力。”



大象和人類的進化軌跡在數千萬年前分道揚鑣，但這兩個物種都具有複雜的社會結構和高度交流的能力。與人類的複雜社會網絡類似，大象也具有家庭單位、社會群體以及更大的族群結構。研究人員據此提出，人類和大象都面臨類似的來自複雜社會互動的壓力，因此推動了兩個物種用抽象聲音給其他個體命名的能力。