5月份中國CPI同比上漲0.3%

中評社香港6月12日電／國家統計局12日發佈數據，5月份，全國居民消費價格指數（CPI）同比上漲0.3%，漲幅與上月相同；環比下降0.1%。



據新華社報導，國家統計局城市司首席統計師董莉娟說，5月份，消費市場運行總體平穩，全國CPI環比季節性下降，同比漲幅與上月相同。扣除食品和能源價格的核心CPI同比上漲0.6%，繼續保持溫和上漲。



統計數據顯示，5月份，食品價格同比下降2.0%，降幅比上月收窄0.7個百分點。食品中，豬肉、淡水魚和鮮菜價格分別上漲4.6%、3.3%和2.3%，漲幅均有擴大；雞蛋、鮮果和食用油價格分別下降8.5%、6.7%和5.1%，降幅均有收窄；牛肉、羊肉和禽肉類價格分別下降12.9%、7.5%和2.9%，降幅繼續擴大。



5月份，非食品價格同比上漲0.8%，漲幅比上月回落0.1個百分點。非食品中，能源價格上漲3.4%，漲幅回落0.2個百分點；扣除能源的工業消費品價格上漲0.1%，漲幅回落0.3個百分點，其中新能源小汽車和燃油小汽車價格分別下降6.9%和5.2%，降幅均有擴大；服務價格上漲0.8%，漲幅與上月相同，其中家庭服務和教育服務價格均上漲1.8%，漲幅略有擴大。



5月份，全國工業生產者出廠價格指數（PPI）同比下降1.4%，降幅比上月收窄1.1個百分點；環比上漲0.2%，上月為下降0.2%。