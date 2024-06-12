在盧布爾雅那　尋找“扔”垃圾的學問

中評社香港6月12日電／斯洛文尼亞首都盧布爾雅那是個人口不足30萬的小城。20年前，這座城市處理垃圾主要靠填埋。上了年紀的居民回憶說，那時候，首都郊區到處都是“填埋場”，埋不下的垃圾就露天堆放，“散發著惡臭，市內都聞得到”。而如今，這裡的垃圾回收率超過75%。盧布爾雅那正走向“無廢城市”。



在市中心，一組組整齊排列的不銹鋼垃圾箱隨處可見，每個垃圾箱相距約2米，外表噴塗清晰的垃圾分類圖案，如紙張、玻璃、包裝盒、可降解生物垃圾以及混合生活垃圾等。



新華社報導，收集廚余和混合生活垃圾的垃圾箱是全封閉的，需要使用電子智能卡方能開啟頂蓋。智能卡片存有用戶信息，每次投入的垃圾都會被記錄。刷卡次數與投放垃圾總體積都會影響垃圾處理費用，次數越多，體積總量越大，費用越高。



垃圾箱分為地上、地下兩個部分。每個垃圾箱的底部都有一個佔地面積遠大於箱體的不銹鋼底座，底座連接著垃圾箱的地下部分。紙張、包裝盒、玻璃和混合生活垃圾箱的地下部分，由盧布爾雅那公共市政公司定期收集和清理。



可降解生物垃圾箱的底部則直接連至區域垃圾管理中心的地下回收站，這些生物垃圾被真空管道“吸”到回收系統內，從而減少卡車運輸環節，保持外部環境清潔無味。



在區域垃圾管理中心，固體垃圾被分成可回收材料和不可回收材料，不可回收材料或被加工成燃料，或用作電子垃圾填埋的輔材。廚餘垃圾被發酵產生沼氣並用作管理中心運營所需電力和熱力。最終，衹有不足5%的固體垃圾進入垃圾填埋場。



為引導居民正確分類垃圾，盧布爾雅那從幼兒園起設立環保課程，還組織回收站及社區進行宣傳活動，鼓勵維修、循環利用、二手物品交換等，從源頭減少垃圾“產量”。



據瞭解，2003年，盧布爾雅那垃圾回收率僅為29.3%。而到了2022年，回收率達到75%。按人均，盧布爾雅那2022年垃圾產生量549公斤，回收412公斤，垃圾填埋量27公斤，填埋率衹有4.9%。