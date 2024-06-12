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普京最快下星期訪問朝鮮
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2024-06-12 15:56:52
中評社香港6月12日電／朝鮮領袖金正恩向俄羅斯總統普京發賀電，祝賀俄羅斯國慶。普京據報將在短期內訪問朝鮮，第三度與金正恩會面。
香港電台報導，金正恩在賀電中說，由於去年9月在東方航天發射場的重要會晤，兩國友好合作關係，發展成為牢不可破的戰友關係。
兩人去年9月在俄羅斯遠東地區阿穆爾州東方航天發射場會面時，普京接受金正恩的訪朝邀請。日本放送協會引述克里姆林宮官員表示，普京可能最快下星期訪問朝鮮，行程還會包括越南。
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