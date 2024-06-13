海峽兩岸數字經濟產業對接會在杭州舉辦

海峽兩岸（杭州）數字經濟產業對接會”12日下午在杭州舉辦（中評社 李子寧攝） 中評社杭州6月13日電（記者 李子寧）2024浙江•台灣合作周重點專題活動“海峽兩岸（杭州）數字經濟產業對接會”12日下午在杭州舉辦。杭州市委副書記、市長姚高員，台灣工業總會、全國台企聯常務副會長秦榮華，台灣電機電子工業同業公會大陸副首席代表邱全成等出席並發表致辭。台灣工業總會、台灣電電公會等工商團體，全國台企聯、浙江省海促會台商台企專委會負責人，以及兩岸企業家、專家代表等150餘人參加對接會。



姚高員說，杭州是習近平總書記親自關心下成長起來的超大城市，當前正深入學習貫徹習近平總書記考察浙江重要講話精神，按照“四個杭州、四個一流”要求，奮力打造世界一流的社會主義現代化國際大都市。作為積澱深厚的歷史文化名城、生機勃勃的創新活力之城、綠色發展的生態文明之都，杭州願與廣大台商台企共同把握數字時代新趨勢，深化數字領域交流合作，創造數字經濟發展的美好明天。



姚高員表示，杭州擁有自主創新、跨境電商、人工智能等國家級試驗示範區，正在深入推進五大產業生態圈建設、培育一批數字經濟新產業、布局一批數字經濟新平台，著力重塑全國數字經濟第一城，加快建設世界級數字經濟產業集群。台商台企在集成電路、精密機械、生物技術等產業領域具有獨特優勢，是兩岸融合發展的推動者、見證者、受益者。希望通過兩岸經貿深度合作共謀發展，推動台商台企繼續深度融入杭州發展新格局，共享時代發展新機遇，實現自身發展新躍升；希望通過數字經濟產業鏈接共享機遇，推進更多台商台企積極參與杭州數字經濟產業“二次攀登”新進程，攜手打造兩岸數字經濟產業融合發展新高地；希望通過兩岸企業互促互融共贏未來，讓廣大台商台胞在杭安心經營、放心投資、專心創業，杭州將盡心盡力為在杭台商台企提供優質政務增值化服務。同時期待廣大台商台胞當好杭州的城市推介官，推薦更多朋友來杭州投資興業，共同分享“數字經濟第一城”的發展新紅利。



台灣工業總會副理事長、全國台企聯常務副會長、浙江省海促會台商台企專委會主任委員、敏實控股董事會主席秦榮華在致辭中充分肯定杭州的營商環境，看好杭州作為大陸“數字經濟第一城”的發展潛力。



台灣電機電子工業同業公會大陸首席代表、英業達集團（北京）電子技術有限公司總經理邱全成認為，數字經濟是新質生產力最集中的表現，數智賦能會有力推動兩岸各類產業加快發展、提質增效。