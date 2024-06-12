韓學界普遍認為半島已不再是“地震安全區”

中評社香港6月12日電／韓聯社報道，南韓全羅北道扶安郡一帶12日發生芮氏4.8級地震。學術界普遍認為，韓半島已不再是地震低風險區，未來甚至可能會出現7.0級強震。



韓半島處於歐亞大陸板塊內，地震活動頻率明顯低於日本等位於該板塊與其他版塊交界地帶的國家。南韓水電與核電公司的相關資料顯示，2000年至2022年，南韓年均發生0.3次5級以上的地震，遠低於日本的114.5次。



南韓自1999年起使用數字地震儀觀測以來，每年平均發生70.8次2.0級以上的地震。像此次震級超過4.5級的情況極為罕見。自1978年以來，韓半島及周邊海域共發生28次4.5級以上的地震，其中陸地地區僅發生13次。



但2011年東日本大地震導致韓半島地殼向日本方向移動並增寬了約3釐米，地基因此變弱，從而增加了地震頻率。



學界普遍認為，韓半島可能發生的最大震級在6.5級至7.0級之間。迄今為止，南韓有記錄以來的最強一次地震是2016年9月慶州發生的5.8級地震。



然而令人擔憂的是，韓半島活動斷層數據調查尚處起步階段，預計要到2036年才能完成四個階段的全部調查。在此之前很難查明地震活動斷層的準確位置，因此今後有必要進一步展開相關研究。