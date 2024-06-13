國台辦密集談ECFA：九二共識是協商基礎

國台辦發言人陳斌華（中評社 海涵攝） 中評社北京6月13日電（記者 海涵）國台辦6月12日上午舉行例行記者會，發言人陳斌華在會上就ECFA有關議題予以密集回應。陳斌華指出，與ECFA有關的任何問題都可以在“九二共識”基礎上，通過兩岸協商予以妥善解決。但如果賴清德當局罔顧民意，甚至製造更多問題，我們支持有關部門依據相關規定研究採取進一步措施。



國務院關稅稅則委員會日前發布公告稱，自2024年6月15日起，對原產於台灣地區的附件所列潤滑油基礎油等134個稅目進口產品，中止適用《海峽兩岸經濟合作框架協議》協定稅率，按現行有關規定執行。



島內輿論表示，大陸方面決定進一步中止ECFA部分產品關稅減讓，這是賴清德“5·20”講話向“獨”派靠攏引發的後續連鎖效應，受傷害的都是台灣民眾、好商品及商業。



陳斌華在昨日發布會上就此指出，“他們說出了廣大台灣同胞的共同心聲，也表明ECFA本來就是一份嘉惠台灣、造福台胞的好協議。”台方享受的ECFA早收產品關稅減免遠大於大陸方面。賴清德當局如果不知止，繼續在“台獨”邪路上冒進，只會給台灣民眾、商品、商業帶來更大傷害。



台陸委會此前稱，“ECFA是兩岸依據世界貿易組織（WTO）基本精神商簽的，ECFA序言中明定‘本著世界貿易組織（WTO）基本原則’；大陸要求台灣開放的問題是兩岸加入WTO後的遺留問題，希望經由WTO機制來談。”

