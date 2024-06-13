辛旗為《台海情緣》作序：壯闊的時代畫卷

中華文化發展促進會原副會長辛旗（中評社 海涵攝） 中評社北京6月13日電（記者 海涵）北京聯合大學台灣研究院創院院長、著名台灣問題研究學者徐博東著作《台海情緣——一個家族的歷史見證》日前出版並在北京舉行發布會。中華文化發展促進會原副會長辛旗為該書作序，題為《蕩氣回腸、色彩斑斕的時代畫卷》，以下是序言全文：



這是一部家族歷史，波瀾壯闊、蕩氣回腸。



這也是一部中國近現代史和台灣海峽兩岸關係史，栩栩如生、細致入微。



博東教授的大作《台海情緣—一個家族的歷史見證》詳盡地記錄了中國南方粵東蕉嶺縣一個世代耕讀徐姓客家人家族的大時代印記。幾代徐姓族人在甲午戰爭清政府戰敗，被迫向日本割讓台灣，以及其後的抗日戰爭和解放戰爭（國共內戰）等重大歷史事件中，以每個個體坎坷曲折的人生經歷，如溪水入河、百川歸海般地融入了持續百餘年的歷史洪流。這翻江倒海的跨世紀歷史巨瀾，又經過新中國成立、文化大革命、改革開放、兩岸對峙交流各時期，已然在徐姓家族成員生命過程中一一呈現，至今餘波蕩漾。



這部堪稱與正史可互為參照的家族傳記，從反抗日本占據台灣的先驅丘逢甲之子丘念台、孫女丘應棠與作者父親徐森源的情誼，到抗日戰爭國共合作時期徐森源參加東區服務隊，開展戰地政務與民眾動員教育，與隊友潘佩卿戀愛、結婚、生子、分離。從夫妻加入中共隱蔽戰線入島迎接解放，到徐森源虎口脫險，轉戰香港，潘佩卿留在台灣含辛茹苦地拉扯三個兒子成長，望眼欲穿骨肉分離四十年。從海峽對峙隔絕、文革動亂、改革開放，到島內政治變遷、兩岸堅冰打破，這激蕩起伏的歷史進程和遲來的家庭團圓，深切昭示出中華民族艱難困苦、玉汝於成，不斷走向偉大復興與完全統一的歷史大勢。這百年滄桑裡，無數親人、戰友、同學、同事們跌宕起伏的事跡，勾畫成色彩斑斕的時代畫卷。其中有義薄雲天的民族氣節，澄清天下的理想信念，朝聞道夕死可矣的大義凜然，更有恪守忠貞孝道的堅忍不拔和忍辱負重的犧牲奉獻。春秋公羊學派在記錄歷史演進與重大事件中提出“所見世，所聞世，所傳聞世”的時空概念。博東教授經歷了“所見”和“所聞”的時代，他的見聞記錄彌足珍貴，可使青年一代和後來者們，對“所傳聞世”能夠有更加真實生動地體驗和瞭解，進而能夠知曉我們這個民族、國家和每一個家庭從何而來，向何處去。