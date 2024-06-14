吳彤為《台海情緣》作序：故事、歷史、情懷

中國台灣網原副總編吳彤（中評社 海涵攝） 中評社北京6月14日電（記者 海涵）北京聯合大學台灣研究院創院院長、著名台灣問題研究學者徐博東著作《台海情緣——一個家族的歷史見證》日前出版並在北京舉行發布會。中國台灣網前副總編吳彤為該書作序，題為《故事·歷史·情懷》，以下是序言全文：



在上世紀中葉的中國，一段特殊的歷史造就了海峽兩岸的分隔，也造成一批骨肉分離的家庭。這些家庭，有著常人所難以想像的悲歡離合。大陸著名台灣問題專家徐博東教授的家庭就是這樣一個家庭。



欣聞博東兄要寫家史，我很高興並表支持。承蒙他的信任，每寫出一個章節就發給我提意見。剛開始我並不太在意，畢竟筆耕多年什麼樣的文章沒見過！可沒過多久，我發現“事情有點大了”，我被他寫的家史“俘虜”了！由起初的一般看看挑挑毛病，到迫不急待地想看到下一篇的內容，我跟隨著書中故事情節的跌宕起伏和博東兄的喜怒哀樂，經歷了好幾個寒來暑往。說來奇怪，不知為何，博東兄寫家史，我也跟著牽腸掛肚。如今書稿大功告成，我終於也可以長舒一口氣了！博東兄要我寫序，一再推辭不允，序實不敢當，下面我從一個最早的讀者的角度來談談這本家史的特點，就算是給博東兄有個交代。



一是有故事。博東兄是個講故事的高手，他把自己家族的悲歡離合向我們娓娓道來，讓人在不知不覺中沉浸其中。



這本家史裡，故事比比皆是。博東兄本人的出生就是故事裡套著故事。首先，博東兄既沒出生在醫院也沒出生在家，而是抗日烽火中出生在粵東羅浮山的衝虛古觀。其次，當時“豪華”的“接生婆”團隊，均是台灣近代史上的名人之後：有“台灣孫中山”之譽的蔣渭水女兒蔣碧玉，有台灣抗日保台愛國志士丘逢甲的兒媳梁筠端，有著名的武裝反割台抗日士紳蕭光明的曾孫媳婦黃怡珍。第三，由於東區服務隊（廣東抗日救亡組織）的隊員們約定，凡是隊員生的孩子，男孩起名必須有個“東”，女孩必須有個“區”，以紀念東區服務隊；又因為是在博羅縣羅浮山衝虛觀出生的，所以博東兄的父親給他起名“博東”（而後來他在台灣出生的三個弟弟也分別起名基東、海東、思東）。最後，戰爭年代戎馬倥偬，博東兄懂事後問父親自己的出生年月日，父親回答：好像是1945年的秋涼時節。博東兄為好記，乾脆就蹭個國慶節，於是填的出生日為1945年10月1日。不料想四十幾年過後，當博東兄與出生不久就分離的母親在香港首次會面時，母親竟說“你父親亂講，你是1944年10月12日‘雙十節’後的兩天出生的”。這讓博東兄瞠目結舌，說：“搞了半天，我竟然糊裡糊塗地過了幾十年的‘假生日’！”