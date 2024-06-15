李振廣為《台海情緣》作序：熱血家國秉道義

北京聯合大學台灣研究院院長李振廣（中評社 海涵攝） 中評社北京6月15日電（記者 海涵）北京聯合大學台灣研究院創院院長、著名台灣問題研究學者徐博東著作《台海情緣——一個家族的歷史見證》日前出版並在北京舉行發布會。北京聯合大學台灣研究院院長、教授、長城學者李振廣為該書作序，題為《歷史長河中的一串絢麗浪花》，以下是序言全文：



老院長徐博東教授歷時六個寒暑，寫出了這部長達40餘萬字的家史。家史的完成，了卻了他數十年的一樁夙願。



老院長在懸車杖國之年以撰寫家史為志業，或南下或東渡，窮盡所能搜集最真實最詳盡的資料，或在家中埋頭筆耕，多次受到病痛的打擊，其中的苦樂艱辛，唯有老院長自知。在家史撰寫過程中，老院長展現出的堅忍不拔的執著，令人敬佩；他一絲不苟的認真與細心，以及不隱不揚秉筆直書的史家性格，更使這部家史成為一部不折不扣的信史。正因如此，這部跨度長達百年的徐家家史，其中一段段精彩的故事將銘刻於歷史，並將流傳於世，感動一代又一代的後人。作為後學晚輩，我有幸成為這部家史策劃、撰寫過程中的見證者，也曾陪同老院長去查尋搜集檔案史料。每一章節的新鮮出爐，我也總能先睹為快。真誠為這部著作的誕生感到高興，也借此向老院長為家族史、兩岸關係史乃至家國歷史的研究所做出的貢獻表示由衷的敬意。



徐氏家族既是20世紀中華民族千千萬萬普通家庭中的一員，同時也因主人公不平凡的經歷和特殊的台海兩岸情緣，注定成為中國20世紀歷史中一段令人矚目的畫卷。這部家史講述的一個個引人入勝的傳奇故事，猶如歷史長河中一串串絢麗的浪花，震撼人心，滌蕩靈魂。這部家史特殊就特殊在，它是驚心動魄的革命英雄主義和妻離子散的跨海悲情元素，在台海動蕩、兩岸離合時代的一次獨特的組合。

