快評：連勝文參加海峽論壇　扛下交流對話重任

中評社快評／國民黨主席朱立倫昨天宣布，本月中旬在福建舉辦的第十六屆海峽論壇將由國民黨副主席連勝文代表他率團參加；國民黨主張透過兩岸溝通與交流，謀求民眾權益與台海和平，不論青年、農漁產品、基層中小企業與宗教等各項議題，都希望透過交流解決問題，化解誤會。



這將是連勝文首次代表國民黨率團參加海峽論壇，扛下交流對話重任。雲林縣、金門縣政府也已經向陸委會申請赴陸許可。去年的第15屆海峽論壇，國民黨由副主席夏立言率團參加。



國台辦發言人陳斌華12日表示，今屆論壇邀請了台灣政黨代表、主辦單位代表，業界代表、社團負責人，以及工青婦、科教文衛、農漁水利、民間信仰等各界嘉賓約7，000人參加。



過去多年，民進黨當局對台灣黨派團體、各界人士出席海峽論壇總是抱持反對、阻撓的立場或態度，不斷設障、攻擊，抺紅抺黑，讓參加論壇者承受很大壓力。



海峽論壇是兩岸民間社會加強各領域交流、推動全方位合作的主要平台，一直堅持民間性、草根性、廣泛性的定位，以擴大民間交流、加強兩岸合作、促進共同發展為宗旨。儘管當前兩岸關係嚴峻複雜，海峽論壇整體的舉辦不受影響。在當前兩岸關係形勢下，大陸將繼續推動、強化兩岸民眾之間的交流合作；大陸也將繼續與台灣堅持“九二共識”的人士推進兩岸關係。