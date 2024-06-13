渝港台三地高校青年分享重慶交流學習心得

渝港台高等院校青年在重慶相聚、交流 中評社香港6月13日電（記者 鄭漢龍）5月29日至6月1日，香港兩岸客家研究中心組織港台高等院校師生赴重慶，與協辦機構四川美術學院、台灣聖約翰科技大學、香港恆生大學傳播學院、台灣中華教育文化經貿促進總會共同舉辦渝港台高等院校青年文教交流活動。經過幾天的交流互動，三地學生均感印象深刻、收穫滿滿，以下為部分學生的交流學習心得：



台灣聖約翰科技大學電機工程系一年級學生劉毅安說：從小就聽聞重慶有山城的美譽，在這次交流探訪中親自體悟到了！然而它所美的不單單只有“景”，更多的是文化、教育底蘊累積出的“情”。



劉毅安說：三地青年透過文教參訪、教育論壇、企業參訪、文化觀光等方式來進行交流，從教育層面切入，四川美術學院的文藝氣息，無一不體現在校園建築與學生藝展中，文化元素的融入詮釋讓作品呈現出學生的想像與創意，深刻感受到每項作品背後都有屬於它的一段故事與一段情。青年文教交流活動在各位領導、博士、教授、校長、院長的領航下順利開展，彼此對教育、文化的熱忱使我們建立深厚的友誼連結，是三地青年的學習榜樣，結尾更是透過三地青年的感言發表體現對於教育文化傳承的使命與責任，共同為下一代齊心努力。



從文化觀光層面切入，幾日的特色佳餚、美食與文化參訪更是銘心刻骨，從道地麻辣火鍋到正宗川菜，廚師用心的態度在料理上展現得淋漓盡致，除了滿足外更多的是尊敬。



劉毅安說：大足石刻的震撼景觀，使我們認真到流連忘返，感受傳統歷史雕刻的極致體現，更展現文化傳承的意志，漫遊在山林石壁之際，身為學生的我們無一不嘆為觀止。



劉毅安說：歡樂的時光總是過得特別快，感謝各位領導、博士、教授、校長、院長，四川美術學院的師長，香港恆生大學傳播學院的師長以及所有參與同學們的陪伴，重慶之旅的結束，同時意味著下世代的啟航，我們將肩負起引領下世代成長的重要關鍵，無論從文藝、教育、文化等各項層面，在未來我們都深具影響力，願彼此成為世界的祝福，用生命影響生命，共同創造更美好的未來。

