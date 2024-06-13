坎貝爾：談論對華“政權更替”是魯莽徒勞的

坎貝爾指出，談論對華“政權更替”是魯莽徒勞的。 史汀生視頻

中評社華盛頓6月12日電（記者 余東暉）美國副國務卿坎貝爾12日指出，辯論對華“政權更替”是魯莽而徒勞的。美國必須接受中國作為主要參與者，並與他們開展建設性外交。世界已經夠危險而不可預測了，在美國任務清單上添加顛覆全球舞台的另一個領導力量，並不符合美國的利益。



作為拜登政府對華戰略的主要建構者和對華政策的主要操盤手之一，坎貝爾的想法代表著拜登政府的對華戰略思維和戰術手法。12日中午，坎貝爾在美國智庫史汀生中心與該中心主席芬雷對談“印太與世界”時，對特朗普政府國安副顧問博明和反華“鷹派”前議員加拉格爾最近在《外交事務》發表的那篇備受爭議的文章發表上述評點。



拜登政府上台之前，坎貝爾曾與沙利文在《外交事務》聯合撰文，呼籲建立美中競爭共存的框架。但最近博明和加拉格爾同在《外交事務》撰文，批評想管理美中關係是愚蠢的，宣稱美國的政策目標應是“徹底戰勝”中國，擺脫現在的中國執政黨。主持人芬雷問：現在你是否改主意了？



坎貝爾先是承認，不談結果，僅就博明和加拉格爾兩人建議的總體手法和步驟而言，與拜登政府正在做的幾乎完全一樣。美國正在構建的戰略元素和正在採取的政策得到了跨黨派的廣泛支持。