美聯儲維持利率不變　預計年內最多降息一次

中評社香港6月13日電／美國聯邦儲備委員會12日結束為期兩天的貨幣政策會議，宣佈將聯邦基金利率目標區間維持在5.25%至5.5%之間不變。多數聯邦公開市場委員會成員預計今年內或最多實施一次降息。



這是美聯儲自去年9月以來連續第七次會議維持利率不變。美聯儲在當天發表的聲明中說，美國經濟活動繼續穩健擴張，就業增長保持強勁，通貨膨脹率在過去一年有所緩解，但仍處於高位。



新華社報導，聲明說，最近幾個月，美國物價水平在實現美聯儲設定的2%長期目標方面“取得了溫和的進一步進展”。這一措辭較此前聲明中“缺乏進一步進展”有明顯變化。



聲明重申，在過去一年裡，實現充分就業和物價穩定這兩大目標的風險“已經趨於更好的平衡”。在對通脹率持續向2%的長期目標邁進抱有更大信心之前，美聯儲降低聯邦基金利率目標區間是“不合適的”。在評估適當的貨幣政策立場時，美聯儲將繼續監測即將發佈的信息對經濟前景的影響。如果出現可能阻礙目標實現的風險，美聯儲將準備酌情調整貨幣政策立場。



美聯儲當天還發佈最新一期經濟前景預期。與3月相比，美聯儲維持了今明兩年美國經濟增長預期在2.1%和2%。預計今明兩年美國失業率分別為4%和4.2%。同時，今年以個人消費支出價格指數衡量的通脹預期為2.6%，剔除食品和能源價格後的核心通脹預期為2.8%，均上調了0.2個百分點。



根據經濟前景預期，19名聯邦公開市場委員會成員對今年底聯邦基金利率目標區間的預測中值為4.9%至5.4%之間。其中，11名成員認為美聯儲年內最多實施一次降息，8名成員預計美聯儲年內將實施兩次降息。絕大多數官員預計，截至2025年底美聯儲有望至多實施5次降息。



美聯儲主席鮑威爾在會後舉行的新聞發佈會上表示，雖然近期通脹數據較年初更加有利，美聯儲設定的通脹目標也取得溫和的進一步進展，但截至目前數據並未給美聯儲更大的信心來調整貨幣政策立場。美聯儲需看到更多良好的數據表明通脹正持續向2%的方向發展。