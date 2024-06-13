布林肯：哈馬斯對停火提議部分修改“不可行”

中評社香港6月13日電／美國國務卿布林肯12日在卡塔爾首都多哈表示，巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動（哈馬斯）對美國提出的停火提議的修改意見部分內容“不可行”。



新華社報導，布林肯當天與卡塔爾首相兼外交大臣穆罕默德舉行會談，雙方討論了哈馬斯對美國提出的停火提議的回應。布林肯在隨後舉行的聯合記者會上說，哈馬斯沒有明確同意美方提出的停火提議，而是提出了修改意見，其中部分內容可行，部分“不可行”。不過，布林肯表示將“嘗試彌合分歧”。



美國總統拜登5月31日公佈一項旨在實現加沙地帶永久停火並確保被扣押人員獲釋的新提議，稱該提議為美國與以色列、卡塔爾、埃及和其他中東國家多輪外交對話的產物。



卡塔爾外交部11日晚發表聲明說，卡塔爾和埃及已收到哈馬斯對停火提議的回應。卡塔爾和埃及正與美國一起展開斡旋活動，三國將與有關各方協調下一步行動。聲明沒有透露哈馬斯回應的細節。



哈馬斯與巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織（傑哈德）11日在一份聯合聲明中表示，已向調解方卡塔爾和埃及提交對停火提議的回應，並表示願意積極應對以達成協議。以色列媒體當晚援引一名以色列高級官員的話說，以色列方面收到哈馬斯有關停火提議的回應，但哈馬斯對提議進行了“重大修改”，“這似乎是一種負面回應”。