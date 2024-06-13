富權：你行你的獨木橋，我走我的陽關道

中評社香港6月13日電／澳門新華澳報13日發表富權文章：鍾曉敏訪台：你行你的獨木橋，我走我的陽關道。以下為文章內容。



這個星期可說是台北市的“上海週”。雖然沒有正式及形式上的“上海週”活動，但台北市卻是蔓延著一股濃烈的“上海味”。除了是昨早抵台的大陸影視明星胡歌是上海人（原本也規劃同時訪台的大陸影視明星唐嫣也是在上海市出生），及胡歌昨午在台北市政府所屬物業的松山文創園區舉辦的“對話青年”活動中，多次談到反映上海市改革開放商情的長篇電視劇《繁花》，及《繁花》將於明晚在台灣有線電視頻道MyVideo開始獨家播出之外，更令人觸目的是，雖然已經於上月升任上海市文化和旅遊局黨組書記、上海市廣播電視局局長、上海市文物局局長，但目前仍然兼任上海市台辦主任的鍾曉敏，還有上海市台辦副主任陽禮華，也與胡歌乘坐同一班航機，抵達台北松山機場，並一道步出機場迎客門。這是自台灣當局籍著新冠肺炎疫情而停止大陸遊客赴台旅遊，及祭出台灣居民赴大陸旅遊“禁團令”，尤其是民進黨當局和政客揮舞“抗中保台”、“第五縱隊”大旗之後，上海市台辦主任首次訪台，也是大陸方面訪台的最高層級官員。



鍾曉敏昨早與胡歌一同走出機場，令到有些人以為是“同一個團”。不過，倒是陸委會予以澄清，陸委會副主委兼發言人梁文傑指出，“胡歌是接受台北市影音製作公會的邀請來的，鍾曉敏則是台北市政府申請的，為了‘雙城論壇’的事情而來。”



但其實，兩者也有一定的關聯。五月二十七日，上海市台辦派員赴台訪問，對將於七、八月間輪到在台北市舉行的“雙城論壇”進行“踩線”時，與台北市政府敲定“兩岸青年影視交流”目標，並拍板邀請胡歌、唐嫣“打頭陣”，赴台出席“對話青年”影視經驗交流活動。相信也就是在這次洽談中，達成了由台北市政府邀請鍾曉敏、陽禮華訪台，為“雙城論壇”的籌備工作進行高層商談的共識。



而且，也正是在上海市台北五月底的“踩線”訪問中，商定了《繁花》在台灣地區的有線電視台播放，及上海大學上海電影學院的學生和導師，前往台灣參加雲林“二零二四北港媽祖六十六小時限時限地短片競賽”拍攝活動，並出席昨午的“兩岸青年影視交流”。因而估計，今年的“雙城論壇”，上海市和台北市的文化交流尤其是影視交流，將是其中一項重要內容。



而由鍾曉敏“親自出馬”前赴台北，昨日下午在台北市政府人員陪同下，到了鬆煙、大巨蛋廊帶踩點，並將於今日上午與蔣萬安市長見面，更進一步討論雙城細節，就預兆著上海市代表團團長，將會提升到市長一級，極有可能是有龔正市長親自率團前往台北出席。既然如此，這次“雙城論壇”所達成的協議，實質性及“含金量”將會很高。尤其是儘管兩岸氛圍越來越緊張，但“雙城論壇”仍然持續保持善意交流，從未中斷，也成為了兩岸間唯一的官方溝通管道，地位十足重要，因而龔正市長的親自出席，就是要衝破民進黨當局對兩岸交流設置的“拒馬”。這也是包括台北市長蔣萬安在內的台灣民眾的強烈意願。



實際上，蔣萬安就在數次公開談話及在五月底的雙方內部洽談中，都表達了希望上海市長龔正能夠帶隊來台北參加“雙城論壇”的要求。而在上海市方面，也傳出龔正目前也在協調出席時間。台北市府則連忙作出回應，將會秉持對等、尊嚴、善意與互惠的原則，活動將依法依規定辦理。

