內地高校中醫藥及航天課程受歡迎

中評社香港6月13日電／馬來西亞中國高等教育展的主辦方之一，馬來西亞華校董事聯會總會主席陳大錦表示，這幾年華人到香港及中國內地升學持續上升，每年畢業高中生一萬多人，到中國內地留學包括港澳，有一千多人，上升趨勢持續。陳指出因為中國內地教育近幾年開放，有些來自中下層的華人家庭，可透過申請獎學金到中國內地升學。在吉隆坡的教育展，出名的清華大學、復旦大學、南京理工大學等的展覽攤位，查詢入學資料的家長及學生川流不息；而另一個人頭湧湧的展覽攤位上海中醫藥大學，其招生辦公室主任張煒表示，上海中醫藥大學的國際留學生比例一向高企，海外留學生占本科生22.6%。



大公報報導，他指出中醫藥是中國獨有的專科，自新冠疫情以後，中醫藥在海外疫情的防治當中起了很大的作用，所以外國人對中醫藥的認可愈來愈高：“特別是馬來西亞的同學，文化根本與我國文化是相通的，他們對中醫的認可會更高。”他續指，馬來西亞的同學大部分畢業後會返回馬來西亞發展，因為馬來西亞的政策對中醫師是接受，而其大學的學歷是獲得承認，所以學生回馬來西亞通過註冊就能開業行醫，發展前景是很好。馬來西亞的華人對中醫師非常認可，相信中醫，生病就會考慮中醫治療、針灸治療，所以像他們是專門的中醫藥大學一直獲得馬來西亞華人垂青報讀：“我們的畢業生返回馬來西亞很多是開診所，有的不只開一間，是開兩、三間中醫診所。”



部分院校提供招生優惠



另一間全國重點大學西北工業大學的多項人工智能研發、航天科技、海洋科技等成績斐然，是中國內地的頂尖級大學，2022年7月研製的“飛天一號”火箭衝壓組合動力發射成功。但大學對外宣傳較少，相比其他中國知名大學，馬來西亞的學生及家長較少流連其展覽攤位，招生主管顔歡表示，大學首次來馬來西亞參加教育展，海外學生對他們不太認識，所以學校來參展是要加強宣傳。顔歡微笑說會給予馬來西亞學生等國際學生的申請入學標準門檻優惠，讓馬來西亞學生有機會接觸到大學的專科學習，包括航空、航天科技、航海、電子工程等科研學科。