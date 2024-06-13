三三會組團來大陸參訪　期冀加強兩岸產業合作

中評社香港6月13日電／6月10日至13日，台灣三三企業交流會理事長林伯豐率團到北京、天津、雄安新區參訪。



新華社報導，中共中央台辦、國務院台辦主任宋濤11日下午在京會見該團時強調，認同一個中國原則，承認兩岸同屬一個國家、同屬中華民族，是維持台海和平穩定的前提，是深化兩岸交流合作的基礎，也是增進台灣同胞福祉的保障。“台獨”與台海和平水火不容，執意謀“獨”挑釁只會“禍台、害台”，讓台灣企業和民眾利益深受其害。無論島內政局如何變化，都改變不了兩岸同屬一個中國的現狀，也阻擋不了祖國終將統一的歷史大勢。我們將一如既往尊重、關愛、造福台灣同胞，完善惠及台胞台企的政策措施，深化兩岸各領域融合發展；會推出更有力舉措幫助台灣青年來大陸追夢、築夢、圓夢，持續為兩岸青年成長、成才、成功創造更好條件。



林伯豐表示，三三會秉持“兩岸一家親”立場，支持兩岸關係和平發展。兩岸都是中國人。“九二共識”是兩岸交流的重要基礎，兩岸應在此基礎上積極推進經貿、文化及人員交流。台灣工商界對加強兩岸產業合作有著普遍期待，我們將繼續堅定紮根大陸發展信心，為兩岸關係和平發展、壯大中華民族經濟多作貢獻。



三三會參訪團此行還考察了天津市相關高教科技園和台資企業，參訪雄安新區智慧城市產業園和自貿試驗區，就推進兩岸創新合作、深化產業融合發展、引導台企參與兩地建設等議題與相關園區和企業深入交流。林伯豐表示，天津、雄安新區的高質量建設和蓬勃發展為廣大台商台企帶來更多機遇，兩岸企業完全可以開展更多經貿合作、科技創新合作，三三會會員企業期待通過交流合作持續深化兩岸產業合作，共創互利雙贏。



三三會是台灣具有重要影響力的工商團體之一，長期積極參與兩岸產業交流合作。會員皆為台灣排名前100位以內的大企業負責人，現有79家企業集團會員。