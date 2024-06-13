瑞典研發人工智能攝像頭　有助識別嚴重感染

中評社香港6月13日電／瑞典哥德堡大學研究人員日前開發出一種新工具，結合相機技術、軟件和人工智能，只需掃描患者面部30秒鐘就能測量其脈搏、呼吸和血壓。這項技術未來可能成為快速評估急性感染和其他疾病嚴重程度的工具。



感染的嚴重程度是根據生命體徵來評估的。換句話說，生命體徵是一個人身體狀況的主要標誌，這些生命體徵目前使用幾種不同的儀器進行測量。



新華社報導，哥德堡大學在一份新聞公報中說，研究人員對200多名肺部感染疑似病例進行了臨床測試，該工具可快速提供患者的心率、血氧飽和度、呼吸頻率和血壓數據。結果表明，這種基於攝像頭和人工智能的工具可以改善疾病嚴重程度的評估和診斷。該工具的臨床測試被認為“充滿希望”，但目前仍需進一步驗證測量的準確性等。



研究人員表示，很大一部分患者因喉嚨痛、咳嗽和發燒而前往醫療機構就診。雖然許多情況下，這些感染可以自愈，但也有一些嚴重且可能危及生命的疾病一開始也會呈現類似症狀。因此，重要的是要迅速評估嚴重程度，必要時提供有效的治療。他們開發的這項基於攝像頭和人工智能的新工具意味著，在臨床中測量更快，對患者來說更方便，對醫療服務提供者來說更容易，在測量過程中傳播感染的風險也更小。