伊拉克埃爾比勒一煉油廠失火

中評社香港6月13日電／據伊拉克庫爾德自治區媒體13日報導，伊北部埃爾比勒一家煉油廠的瀝青存儲設施12日晚發生火災，造成至少10人受傷。



新華社援引報導，火災發生後，當地民防部門組織消防救援力量趕赴現場，起火12小時後火勢仍未得到控制。