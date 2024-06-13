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伊拉克埃爾比勒一煉油廠失火
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2024-06-13 15:48:24
中評社香港6月13日電／據伊拉克庫爾德自治區媒體13日報導，伊北部埃爾比勒一家煉油廠的瀝青存儲設施12日晚發生火災，造成至少10人受傷。
新華社援引報導，火災發生後，當地民防部門組織消防救援力量趕赴現場，起火12小時後火勢仍未得到控制。
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