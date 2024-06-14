國新辦發布會：甘肅創富民振隴新局

新聞發布會現場（中評社 海涵攝） 中評社北京6月14日電（記者 海涵）國務院新聞辦公室6月13日上午舉行新聞發布會，甘肅省委副書記、省長任振鶴，甘肅省委常委、常務副省長程曉波，甘肅省委常委、副省長張錦剛，甘肅副省長雷思維在會上介紹了“加快建設幸福美好新甘肅 不斷開創富民興隴新局面”有關情況。國務院新聞辦新聞局局長、新聞發言人壽小麗主持是次發布會。



甘肅“苦甲不再”“苦盡甘來”



任振鶴表示，甘肅過去曾被稱為“苦甲天下”，在打贏史無前例的脫貧攻堅戰後，甘肅“苦甲不再”“苦盡甘來”。近年來，我們牢牢守住不發生規模性返貧這一底線任務，一手抓成果鞏固拓展，一手抓鄉村全面振興，把脫貧群眾“扶上馬、送一程”，堅持用發展的辦法，把來之不易的脫貧成果鞏固住、拓展好，加快推進農業大省向農業強省邁進。全省脫貧地區農村居民人均可支配收入由2020年的9385元增加到2023年的12107元，年均增長8.9%。下一步，我們將在兩個方面下功夫、做文章：



在鞏固拓展成果上，重點用好“兩種力”。一個是激發內力。嚴格落實“四個不摘”要求，鼓勵引導脫貧群眾通過就業、產業、創業增加收入，切實增強脫貧地區群眾自我發展的內生動力。創新完善“甘肅一鍵報貧”機制，運用數字化手段，加強防止返貧動態監測，對易返貧致貧群眾做到早發現、早干預、早幫扶。另一個是用好外力。深化東西部協作和中央單位定點幫扶工作，在天津、山東兩省市和37家中央定點幫扶單位的支持下，加強產業幫扶、勞務協作、項目共建和人才交流，共同譜寫新時代東西部協作發展的“山海情”。



在鄉村全面振興上，突出繪好“兩張圖”。一個是和美鄉村建設圖。就是學習運用浙江“千萬工程”經驗，扎實開展以“村莊美、產業興、治理好、鄉風和、百姓富、集體強”為主要內容的和美鄉村創建，每年分區分類認定省級和美鄉村100個左右，讓平原農區更具田園風光、丘陵山區更具山村風貌、濕地水鄉更具詩情畫意、高原藏區更具民族風情、傳統村落更具文化底蘊，繪就“各美其美、美美與共”的隴原“富春山居圖”。一個是特色產業發展圖。說到甘肅農業，“厚道甘肅、地道甘味”已經連續三年榮獲中國區域農業形象品牌影響力指數排行榜榜首，恐怕大家想不到，這既在意料之外，也在情理之中：一是戈壁灘上種蔬菜，在我國十大蔬菜基地中，甘肅有兩個，一是張掖，二是蘭州，高原夏菜種植面積和產量均居全國第1位。二是玉米種子半邊天，甘肅是全國最大的玉米制種基地，全國每兩粒玉米種子中就有一粒產自甘肅。三是道地藥材很地道，甘肅被稱為“天然藥庫”“千年藥鄉”，目前中藥材人工種植面積和產量均居全國第1位，是全國唯一的中醫藥產業發展綜合試驗區。為了讓甘肅這些好資源賣上好價錢、致富一方百姓，我們將全面加強農業強省建設，深度做好“土特產”的文章，在每個縣培育壯大1—2個主導產業，打好特色牌、延長產業鏈、提高附加值，讓“甘味”農產品暢銷國內、走向世界。