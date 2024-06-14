甘肅副省長答中評：資源大省打造成文旅強省

甘肅省委常委、副省長張錦剛（中評社 海涵攝） 中評社北京6月14日電（記者 海涵）國務院新聞辦公室6月13日上午舉行新聞發布會，介紹“加快建設幸福美好新甘肅 不斷開創富民興隴新局面”有關情況。甘肅省委常委、副省長張錦剛就甘肅文旅發展回答中評社記者提問，他指出，甘肅將在三方面持續發力，把資源大省打造成文旅強省，一是讓資源“活”起來；二是讓業態“多”起來；三是讓消費“熱”起來。



中評社記者提問說，甘肅有著豐富的文化旅遊資源，像敦煌莫高窟、嘉峪關長城等都是熱門打卡地。今年3月以來，“天水麻辣燙”火爆出圈，更是帶動了甘肅文旅市場持續火熱。請問甘肅下一步將從哪些方面發力，推動全省文旅產業高質量發展？



張錦剛表示，今年，天水麻辣燙火爆出圈，受到全國關注。一碗麻辣燙，可以說是始於味蕾、源於美景、成於文化，掀開了甘肅神秘的面紗。



“這裡，我想用兩句比較通俗的話來形容甘肅。”張錦剛說，第一句是“上下五千年，甘肅不一般”。甘肅是中華民族和華夏文明的重要發祥地。走進甘肅，既可以探尋源脈，領略伏羲一畫開天、張騫鑿空西域、諸葛亮六出祁山的傳奇故事；又可以觸摸文脈，感受到博大精深的敦煌文化，欣賞優美動人的《絲路花雨》，品讀照亮心靈的《讀者》雜誌。第二句是“東西三千里，甘肅不平凡”。甘肅地形狹長，東西橫跨1600多公里，擁有除海洋和島礁以外的所有地貌類型，有人說在甘肅可以看到五分之四的中國。

