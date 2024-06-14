甘肅：連續7季度經濟增速位於全國第一方陣

甘肅省委副書記、省長任振鶴（中評社 海涵攝） 中評社北京6月14日電（記者 海涵）甘肅省委副書記、省長任振鶴6月13日上午在國務院新聞辦公室舉行的發布會上表示，2022年以來，甘肅經濟增速連續7個季度保持在全國第一方陣。



任振鶴表示，甘肅經濟增速進入全國第一方陣，非常不容易。近年來，在新發展理念的指引下，我們堅持穩中求進工作總基調，用足用好國家政策紅利，鞏固拓展經濟回升向好勢頭，為高質量發展打基礎、蓄動能、增後勁。具體就是圍繞強科技、強工業、強省會、強縣域四大行動，重點做了盤活存量、引入增量、提高質量、增強能量、做大總量的“五量”文章。



在盤活存量上，我們充分發揮老工業基地的優勢，加快傳統產業改造升級，促進優勢主導產業延鏈補鏈強鏈，一批“老字號”正在成長為根基穩固、枝繁葉茂的“產業樹”。一個明顯的特徵就是，產業活了、鏈條長了、企業數量也多了，“十四五”以來淨增規模以上工業企業1059家。



在引入增量上，我們主動融入全國統一大市場，大力改善優化營商環境，積極承接東中部地區產業轉移，與央企連續三年集中簽約，一大批合作項目落地投產。2023年全省招商引資簽約金額突破了萬億元大關。投資410億元的浙江巨化集團矽氟新材料項目落戶在“石油老城”玉門，刷新了甘肅工業項目的投資紀錄，各方看好甘肅、投資甘肅的熱度持續升溫。



在提高質量上，甘肅集聚了蘭州大學和中科院“一院三所”等優質科創資源。我們深入推進“強科技”行動，在重離子物理、生物醫藥、冰川凍土等領域形成了一批重大科研成果。比如，中科院蘭州近物所研製的國內首台套具有自主知識產權碳離子治療系統在甘肅投入臨床應用，實現了重離子超大型裝置國產替代，是消滅癌細胞的“國之重器”，標誌著我國成為全球第4個掌握重離子臨床治療技術的國家。