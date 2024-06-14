程曉波：甘肅新能源發展速度快、潛力大

甘肅省委常委、常務副省長程曉波（中評社 海涵攝） 中評社北京6月14日電（記者 海涵）國務院新聞辦公室6月13日上午舉行新聞發布會，介紹“加快建設幸福美好新甘肅 不斷開創富民興隴新局面”有關情況。甘肅省委常委、常務副省長程曉波在會上表示，甘肅是風光資源大省，太陽能和風能技術開發量都居全國前列。特別是“十四五”以來，我們緊緊抓住國家綠色轉型的各項政策機遇，“乘風而起、向光而行”，推動新能源產業蓬勃發展。



程曉波介紹，目前，全省新能源裝機總量超過了5600萬千瓦，占電力總裝機的比重超過60%，這個占比在全國居第2位；隴電外送區域已經擴大到了25個省份，每年甘肅對外的輸送量超過520億千瓦時，這其中接近一半都是新能源。如果說，從前的河西走廊是“春風不度玉門關”的蒼涼，那麼現在則是“長風幾萬里，吹度玉門關”的勃發，呈現出“追風逐日、風光無限”的景象。



程曉波說，甘肅的新能源發展速度確實很快，但未來潛力仍然很大。下一步，我們將致力於打造全國重要的新能源及新能源裝備製造基地，推動“風光大省”向“風光強省”邁進。重點在四個方面繼續發力：



第一是擴規模。以沙漠、戈壁、荒漠地區大基地建設為重點，加快推動各級各類風光電項目建設，到“十四五”末，也就是明年底的時候，全省新能源裝機總量要突破8000萬千瓦，到“十五五”末要突破1.3億千瓦。1.3億千瓦是什麼概念呢？相當於6個三峽電站。



第二是暢通道。規模大了，電發多了，怎麼樣把電送出去，建設外送通道就成為關鍵。我們的第一條通道是從酒泉送往湖南的酒湖特高壓直流工程，這個2017年已經建成。第二條通道是送往山東的隴電入魯工程，去年開工建設，明年就可以建成。第三條通道是送往浙江的隴電入浙工程，目前前期工作已經完備，可望近期核准建設。第四條通道是送往四川的隴電入川工程，這個也有望今年年底核准開工。可以說，到“十五五”中期的時候，這四條特高壓就能夠全部投運，屆時甘肅至少會有1600億千瓦時的電送往全國各地，這相當於現在一年的全省用電量。