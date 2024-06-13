習近平向聯合國貿易和發展會議發表視頻致辭

6月12日，國家主席習近平向聯合國貿易和發展會議成立60周年慶祝活動開幕式發表視頻致辭。（來源：新華社） 中評社北京6月13日電／據新華社報導，6月12日，國家主席習近平向聯合國貿易和發展會議成立60周年慶祝活動開幕式發表視頻致辭。



習近平指出，聯合國貿易和發展會議成立60年來，秉持共同繁榮的宗旨，積極促進南南合作，倡導南北對話，推動構建國際經濟新秩序，為全球貿易和發展作出了重要貢獻。當前，世界百年變局加速演進，和平和發展面臨新的挑戰。我們要以對歷史和人民負責的態度，把准正確方向，攜手構建人類命運共同體。



——要營造和平發展的國際環境。各國特別是大國要踐行真正的多邊主義，倡導平等有序的世界多極化，恪守聯合國憲章宗旨和原則，支持聯合國貿易和發展會議等多邊機構更好發揮作用。



——要順應開放發展的時代潮流。倡導普惠包容的經濟全球化，推進貿易和投資自由化便利化，解決好發展失衡等問題，推動全球治理體系朝著更加公正合理的方向發展。



——要把握創新發展的歷史機遇。打造開放、包容、非歧視的數字經濟環境，堅持以人為本、智能向善，在聯合國框架內加強人工智能規則治理，積極推進綠色轉型，讓廣大發展中國家更好融入數字化、智能化、綠色化潮流。



習近平強調，今年是中華人民共和國成立75周年，中國正以高質量發展全面推進中國式現代化，必將為世界發展帶來新的更大機遇。中國始終是“全球南方”的一員，永遠屬於發展中國家。中國將積極擴大從其他發展中國家的進口，加強貿易、投資、發展合作，助力落實聯合國2030年可持續發展議程。中方願同各方一道，以人類前途為懷、以人民福祉為念，推動世界走向和平、安全、繁榮、進步的美好未來。