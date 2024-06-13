小池百合子宣布參選下任東京都知事

中評社香港6月13日電／東京都知事選舉投票將於7月舉行，現任知事小池百合子6月12日在都議會常會最後一天的全體會議上宣布，自己將以無黨派人士的身份參加下任知事選舉。



NHK報導，小池指出：“我連續擔任東京都知事兩屆、共8年，全身心投入城市發展建設，期間度過了新冠病毒抗疫艱難時期，舉辦了東京奧運，在東京發展史上留下了一個個閃光點，在多個領域切實推動了東京的發展變化。”她接著表示：“東京還面臨諸多有待全力解決的課題，我希望能進一步為東京的發展貢獻自己的力量。”



小池現年71歲，曾在民營電視台擔任新聞主播。1992年，她作為當時的日本新黨候選人參加參議院議員選舉，並首次成功當選議員。其後，她連續8屆當選眾議院議員。2016年，小池首次當選東京都知事，連任至今。



宣布參選東京都知事的立憲民主黨參議院議員蓮舫12日提交了退黨申請，以期在選舉中獲得更廣泛的支持。蓮舫在接受媒體採訪時強調：“出於東京都市民的利益考慮，我將以無黨派人士的身份參加選舉，希望跨越黨派分歧獲得更多選民的支持。我將發揮這20年擔任國會議員的經驗全力以赴。東京在育兒、教育、工作激勵機制等方面仍有待提升，我相信自己能為之做出貢獻。”



關於東京都知事選舉，各黨派的態度如下：自民黨、公明黨和地區性政黨“都民第一之會”準備自主地支持小池百合子，正在進行相關探討；立憲民主黨、共產黨、社民黨計劃支持蓮舫。截至目前，有4名人士正式宣布參選。在本台NHK的採訪中，表明有參選意向的人士超過40人。



東京都知事選舉定於6月20日發布選舉公告，7月7日投票。