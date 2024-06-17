傅玉能語中評：台灣議價能力正變低

華南師範大學台灣政治研究所所長傅玉能（中評社 盧哲攝） 中評社香港6月17日電（記者 盧哲）華南師範大學台灣政治研究所所長傅玉能近日接受中評社專訪時表示，可從三方面看出賴清德“5·20”講話中涉兩岸關係內容並不令人意外。傅玉能認為，雖然兩岸風高浪急，但目前情況下仍能保持相對平衡。當然不排除某些情況下擦槍走火的可能。他提醒，留給台灣討價還價的時間不多，以目前國際形勢和兩岸情況對比，台灣政治議價的空間和議價的能力正變得越來越低。



傅玉能首先談到關於台灣地區領導人賴清德“5·20”講話中涉兩岸關係內容，傅玉能表示，對於其“5·20”講話並不意外，我們對賴清德不應抱有不切實際的幻想。這可以從三方面解讀：一是從民進黨在台灣政壇表現以及其黨綱的演化歷史可以看到發展到今天其實是“有跡可循”的；二是近期中美兩國各領域全方位的激烈博弈是賴清德此番講話的底氣；三是賴清德本人的性格使然。



第一，從民進黨的歷史來看，民進黨是一個徹頭徹尾的“台獨”黨。傅玉能表示，從上世紀80年代末民進黨成立不久就推出“台獨”主張，與時任台灣地區領導人的李登輝一唱一和，從事“台獨”分裂活動，始終衝在前面，成為台灣力量最大的“台獨”政黨。從台灣內部政治生態和政治主張演變來看，民進黨自2000年陳水扁上台，這一次算是第三輪執政。民進黨不論執政還是在野，從來沒有對其“台獨”黨綱進行任何哪怕是輕微的修正，黨內任何對此持異議者都被排斥在外，無法立足。特別是此次再次執政，民進黨終於實現了從2016年以來的連續執政，其本身就有一個“獨”性無法抑制且逐漸叠加、不斷擴展的趨勢和條件。

